Kayserili golcü çifte sevinç yaşıyor

Kayserili futbolcu Tayyip Kanarya 20192020 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor forması giyen 1995 doğumlu Tayyip Kanarya, attığı 20 golle sezonu çifte sevinç ile kapattı. Pandemi nedeniyle tamamlanan liglerin ardından Bandırmaspor 60 puanla Kırmızı grubu lider olarak tamamladı ve adını TFF 1.Lige yazdırdı.

Kayserili golcü futbolcu Tayyip Kanarya sezonu hem gol kralı olarak hem de şampiyon olarak tamamlamanın sevincini yaşıyor. Kayseri İl Özel İdarespor, Kayseri Erciyesspor, Kastamonuspor, Manisa Futbol Kulübü, Bayrampaşa, Bayburt Özel İdarespor ve Bandırmaspor formaları giyen Tayyip Kanarya oynadığı takımlarda attığı goller ile dikkat çekti.

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