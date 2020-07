ERÜ 15 Temmuz Şehitler Caddesi açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Türkiye üzerinde planları olanlar, geçmiştekilerin başına ne geldiğine baksınlar” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Bu anıt ve cadde ile gelecek nesiller verilen mücadeleyi anlayacaklar” ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Bu anıtla şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacağız”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılışında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Türkiye üzerinde planları olanlar, geçmiştekilerin başına ne geldiğine baksınlar” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an tilaveti ile başlayan açılışa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve protokol üyeleri katıldı. Türk Milletinin geçmişten beri bir çok ihanete uğradığını ama işe yaramadığını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “FETÖ hain terör örgütünün, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu cennet toprakların tapusunu aldığımız 1176 Miryokefalon Savaşından bu yana, büyük milletimiz birçok saldırıya uğradı ama milletimizin kahraman evlatları bütün saldırıları engelledi ve gereken cevabı da verdi. 15 Temmuz gecesindeki hain darbe girişimi çok farklıydı. Milletimizi, devletimiz savunmaları için kendilerine emanet edilen silahları, milletimize doğrultan hainleri gördük. bu büyük millet bu ihaneti asla unutmayacak. Bunu anlatacağız. Bu tür etkinliklerle bunu ortaya koyacağız ki gelecek kuşaklar neler yaşadığımızı iyi bilsin ve ona göre de tedbirlerini alsın. Bunu gelecek kuşaklara anlatmak adına da bunu yaşatmak çok önemli. Bunu yaşatıp gelecek kuşaklara aktarma adına böylesine bir anıt yaptırdıkları için ERÜ Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bu ülkenin üzerinde hesabı olanlar iyi düşünsünler. Geçmişte bu hesaplar içinde olanların başına ne geldi, bunu çok iyi anlasınlar. Hiç şüpheleri olmasın ki bundan sonra da aynı hesaplar içerisinde olanların başına da aynı akıbet gelecek. 15 Temmuz gecesinde, Çanakkale Savaşında, Kurtuluş savaşında, Miryokefalon Savaşında ve bütün savaşlarda söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen bu milletin asil evlatları her zaman tehlike karşısında gerekeni yapmış ve yapmaya da devam edecektir” dedi.

Bu cadde ve anıtın gelecek kuşakların 15 Temmuz gecesini daha iyi anlamasını sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Öncelikle ERÜ Rektörümüzün yapmış olduğu böyle bir anlamlı çalışma vesilesi ile bir araya gelmekten gurur duyuyoruz ve rektörümüze teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hafızalarımıza yer eden, hiçbir zaman da unutmamamız gereken bir gün. Allah o günü bir daha bu millete yaşatmasın. Demokrasimiz değişik dönemlerde kesintiye uğratılmaya çalışılmış, ancak ihanetin böylesi hiçbir şekilde böyle görülmemiş. Kendi milletine, meclisine, evlatlarına kasteden ve bu milletin imkanlarını, silahlarını bu millete doğrultan bir anlayış 40 yıldır siyasi ve sinsi bir şekilde gerekli çalışmaları yapmak sureti ile her türlü fırsatı istismar ederek o günlere gelmiş, o gün ihanet yüzünü göstermeye çalışmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ve milletimizin dirayeti ile de şükürler olsun o ihanete karşı durulmuş, bu millet tek yumruk olmuştur. Bu anlayış içerisinde gençlerimizi mutlaka bilinçli bir şekilde yetiştirmeliyiz. ERÜ gibi bir kuruluşumuz da gençlerimiz buradan gelip geçerken, bu caddenin adı neden 15 Temmuz olmuş diye sorduğunda herhalde düşünecektir, soracaktır ve o ihanete karşı verilen 252 şehidimizle, 3 bine yakın gazimizle birlikte el ele gönül gönüle bu milletin birlikte bu ihaneti engellediğini her zaman hatırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, yapılan anıtla şehitlerin anılarının ilelebet yaşayacağını söyleyerek, “Demokrasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz, Türkiye’nin darbeler ve teşebbüslerinin makus tarihinin kırıldığı en önemli gündür. Tarih boyunca nice zorlukları aşan aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tek devlet tek millet, tek vatan tek bayrak inancı ile tankın, topun, tüfeğin karşısında elinde bayrağı, göğsünde iman ve ruhunda şahadet aşkıyla korkmadan çıkmış, milli iradesine, hürriyetine, istikbaline ve istiklaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu milletin bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direniş olmuştur. Cumhurbaşkanımızın sadece bilekleri değil, beyinleri de eğitmeliyiz sözünden aldığımız ilhamla ERÜ olarak amacımız yalnızca dünyadaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak değil, aynı zamanda, ülkesi ve milleti için aşkla çalışıp üreten azimli, inançlı ve vatansever gençler yetiştirmektir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz Şehitler Caddesi, her bir şehidimizin adına diktiğimiz fidanlar ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak, demokrasi ve milli birlik ruhumuzu sonraki kuşaklara aktaracağımıza olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

