Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahıs, yatağında ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ikamet eden yabancı uyruklu Ahmad Kazo(53), sabah yakınları tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmad Kazo’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmad Kazo’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.