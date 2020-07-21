Kayseri ASKF Genel Kurulu 8 Ağustos'ta 396 delege oy kullanacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Kurul toplantısı 8 Ağustos 2020 günü gerçekleştirilecek.

Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlendiği basın toplantısında 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacağını açıkladı. Soykarcı, "Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz seçim sürecine girmiştir. 121 kulübümüz delgelerini bize bildirdi. Genel Kurulumuz 8 Ağustos günü Kadir Has Kongre merkezinde gerçekleştireceğiz. 21 yıldır federasyon başkanlığı yapmaktayım, Türkiye Amatör Spor kulüpleri Konfederasyonunda 19 yıl sonunda genel başkan yardımcısı sıfatıyla görevime devam etmekteyim. Burası tabiki bizlere mahsus bir yer değil. Tabiki birileri aday olacak. ama aday olurken önce tüzüğe bakmak lazım. Ben ve ekibim, amatör spor kulüpleri federasyonunu gerçekten çok iyi temsil ettik. "Gerçekten buraları parlattık ki birileri aday oluyor. Argıncık'a 44 tane kulüp binası yaptırdık. Erkilet'e 2 saha yaptırdık. Gelecekte Erkilet'e 22 kulüp binası yapılacak. Melikgazi tarafında saha eksiğimiz var. Bunlar da yapılacak. Projeleremizi var. Birlik beraberlik içerisinde yerel yönetimlerin desteği ile bunları da hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Soykarcı, bazı antrenörlerin seçim çalışması yapmasını eleştirerek, "Antrenörlerimiz bizim değerlerimizdir. Bizim olmazsa olmazlarımızdır. Hepsi bizim arkadaşlarımızdır. Seçim sürecinde 56 antrenör ortaya düştü. Antrenörlerimiz, ASKF yönetimine bu kadar hırslı talip olacaklarına işlerini yapıp futbolcu yetiştirsinler. Kendi işlerini yapsınlar. Ali Turan, Mehmet Topuz'dan sonra profesyonel futbolcu çıkmadı. Bu seçim, ASKF seçimi. Bu seçime karar verecek olan Kayseri'deki 121 amatör kulübün değerli yöneticileridir" açıklamasında bulundu.

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