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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalı”

İHA

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğini söyledi.

Taş: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalı”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğini söyledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Taş, “2012 yılından bu yana yürürlükte olan ve kabulü için oy veren milletvekillerinin ‘Ne için oy verdiğimizi bilmedik. Oy verdiğime pişmanım’ diye üzüntüsünü dile getirdiği İstanbul Sözleşmesi ve aile hayatımızı büyük sıkıntılara sokup boşanmaların artmasına sebep olan 6284 sayılı kanun ne yazık ki kabulünden bugüne bin bir emekle kurulan aile yuvalarımızın yıkılmasına, kadın cinayetlerinin ve boşanmaların hızla artmasına sebep olmaya devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, siyasetçiler ve İnsan Hakları örgütlerinin yıllardır kaldırılması için talepte bulunduğu, evlilik çağına gelen gençlerimizin evlenmekten korkmalarına, doğum oranlarının azalmasına, kurulan evliliklerin boşanmayla sonuçlanmasına sebep olduğu kamuoyunda değerlendirilen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun! Cumhurbaşkanı ve siyasetçilerin gündemine girip kaldırılması ve iptali yönünde çalışma başlatılması bizleri oldukça memnun etti umutlandırdı. Beklentimiz odur ki; en kısa zamanda bahsedilen sözleşme ve kanun iptal edilir yerine aile hayatımızı koruyan, dini ve milli değerlerimizi öne olan yeni ve toplumumuzda kabul gören yasal düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konur” ifadelerini kullandı.
Ömür boyu nafaka ve erken evlilik mağduriyetleri son bulmasını istediklerini kaydeden Taş, “Uzun yıllardan bu yana meşru bir evlilik yapmalarına, ellerinde devletin verdiği evlilik cüzdanları olmasına rağmen, erken evlendin diye ceza evine konup buralarda ömür tüketen genç mazlumların çilesi devam ediyor. Bunun yanında yüzünü bile unuttuğu ayrıldığı eşine ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilen mağdurların durumu da yürekleri yakıyor. Basın yayın organlarının, İnsan Hakları kurum ve kurullarının, Siyasi partilerin konu ile ilgili uzun yıllardan bu yana devam eden talepleri ne yazık ki! bazı muhalefet partilerinin engellemeleri yüzünden mağduriyetler sonlandırılamadı. Son günlerde bazı siyasi parti yöneticilerinin konuyu gündeme getirip çözümü yönünde çalışma başlatmaları bu mağdurları oldukça umutlandırdı. Bizimde beklentimiz odur ki; başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilerin olaya el atarak acilen gündemlerine alarak uzun yıllardır mağduriyet yaşayan ömür boyu nafaka ve erken evlilik mahpuslarının mağduriyetlerine çözüm olacak yasal düzenlemeler bir an önce yapılarak yürürlüğü konur ve mazlum ve mağdurlar sevindirilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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