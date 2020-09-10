KAYSO’dan işletmelere korona ziyareti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Kayseri OSB’deki işletmeleri ziyaret ederek, korona virüs tedbirlerini hatırlattı.

Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, “İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kayseri Valimiz Şehmus Günaydın’ın koordinasyonunda tüm yurtta olduğu gibi bizde Kayseri Organize Sanayi Bölgelerimizdeki işletmelerimizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz sırasında hem pandemi kurallarını hatırlattık, hem de sanayicimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

Son zamanlarda artan vaka sayılarına dikkat çeken Oğuzbaş, “Bu tür denetimler bir nevi gereklilik haline geldi. Üretimin devamı ve çalışanlarımızın sağlığı açısından pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat etmememiz büyük önem taşıyor. Sanayicilerimiz durumun farkında. Kurallara harfiyen uyduklarını gördük. Ben tedbiri elden bırakmadan üretime, istihdama ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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