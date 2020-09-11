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AK Partili Özhaseki’den Kayserispor’a maç öncesi moral ziyareti AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Şimdi Kayserispor’a destek verme zamanı ve elimizden geleni yapacağız” Kayserispor Başkanı Gözbaşı: “Kulübümüz artık dünyada bilinen bir marka yüzü”

İHA

AK Partili Özhaseki’den Kayserispor’a maç öncesi moral ziyareti AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Şimdi Kayserispor’a destek verme zamanı ve elimizden geleni yapacağız” Kayserispor Başkanı Gözbaşı: “Kulübümüz artık dünyada bilinen bir marka yüzü”

Süper Lig 20202021 sezonunda ilk maçına Pazar günü çıkacak olan Hes Kablo Kayseripor futbolcularına ve yönetimine maç öncesi moral ziyaretinde bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Şimdi Kayserispor’a destek verme zamanı ve elimizden geleni yapacağız” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Hes Kablo Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'ni ziyaret etti. Çocukluğundan beri Kayserispor’la hep ilgilendiğini söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Kayserisporumuzu hep birlikte ziyaret edelim, sezon başı için hayırlı olsun dileklerimizi iletelim diye geldik. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız, güzel sonuçlarla Kayseri’yi sevindirecek şekilde bitmesini temenni ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçen sene zor bir süreç yaşadık. Bu zor süreçte sağ olsun Berna başkanımız geldiler, o en zor günlerde Kayserispor için varını yoğunu ortaya koydular ve elinden ne geliyorsa yaptılar. Bizler de maddi manevi destek olmaya çalıştık gücümüz yettiğince. Neticesinde gelinen noktada bugün Süper Lig'deyiz. Burada Kayseri'yi temsil etme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah çok güzel sonuçlar alarak bu sene geçtiğimiz senelerde yaşadığımız olumsuzlukları yaşamak istemiyoruz. Kayserispor bizim sevdamız. Buradaki her gelişme beni de çok yakından ilgilendiriyor. Kamu yöneticisi olara, idareci arkadaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor haliyle. Bu konuda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugün geldiğimiz nokta da bunun bir işareti olsa gerek. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Şimdi bütün Kayseri’nin beraber olma zamanı. Bu konuda Berna başkana sonuna kadar destek verme zamanı. Burada hiçbir emeği esirgemeyen ve elinden geleni yapan bir başkanımız var. Bir taraftan teşekkür ederken, bir taraftan da önümüzdeki sezon nasıl başarılı olunacaksa bunun istişaresini yaparak, herkesin üzerine düşeni yapma zamanı. Bu vesile ile ben bir kez daha sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Genç futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon temenni ediyorum. İnşallah burunları bile kanamasın ve sezonu da güzellikle atlatalım” dedi.

“Virüste hep beraber bir mücadeleye ihtiyaç var”
Özhaseki, pandemi sürecinin atlatılabilmesi için hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Dünyadaki bütün mikropları toplasanız bir gram bile etmiyor ama milyarlarca insanı hizaya getirdi. Güçlü görünen devletleri de dize getirdi. Türkiye’de büyük bir mücadele veriliyor ve bunun da herkes farkında. Şu anda dünyada millete en güzel hizmet eden 3 ülke söyleyin deseler, ilk 3’e Türkiye girer ve herhalde de ilk sırada olur. Allah’a şükür hastanelerimiz, sağlıkçılarımız müthiş bir mücadele içerisinde. Devlet adamlarımız, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birebir her gün olayı takip ediyorlar. Burada milletimize iş düşüyor. Ben dikkat ediyorum, geçenlerde Ankara’da evden çıktım ve saymaya başladım. Yüzde 6570’i maskeyi ya çenesine ya da koluna takıyor. Böyle de olmaz, virüsle böyle mücadele verilmez. Bu virüsü bir gün elbet yeneriz ve insanlar olarak kazanırız fakat bu arada yaşlılarımız, kronik hastalığı bulunanlar, onları da koruyabilmek için de hep birlikte bir mücadeleye ihtiyaç var. Hele de Kayserimizde çok daha büyük bir mücadeleye ihtiyacımız var. Gerekmedikçe gerçekten evden çıkılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise, artık Kayserispor’un dünyada bir marka olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Hepimiz zor günler yaşadık. Özellikle transfer döneminde harcama limitimizin çok kısıtlı olması bizi oldukça zorladı. O limite göre neredeyse bir oyuncu transfer etmek durumundaydık fakat hem sizlerin desteği hem de kişisel katkılarımla elimizden geldiğince teknik heyetimizin uygun gördüğü en iyi oyuncuları almaya gayret ettik. Taraftarın gece gündüz forvet istiyoruz talepleri var ama acele edemeyiz. Belki yarın, belki de haftaya gelecek. İlk maçta göremeyebiliriz ama bizim takımımızda oynayacak halihazırda oyuncularımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve bu sezon rahat maçlar izlemek istiyoruz. Bu arada burası hep söylediğim gibi Kayseri’nin en büyük markası. Yaptığımız transferlerle anında İngiltere’nin en çok okunan gazetesinde direkt kulübümüzün adı geçti. Artık bize sponsor olan firmaların sadece yurt içinde değil, yurt dışında da isimlerinin geçtiği bir kulüp haline geldik. Transferlerle ilgili bir sıkıntı oldu ama onu da anında ödemesini yaparak bugün çözdük. İnşallah şehrimizin ve firmalarımızın desteğini bekliyorum. Kayserili firmalara sitem etmiştim ve etmeye devam ediyorum. Sırt sponsorluğumuzu Gaziantep’ten aynı zamanda Gaziantep FK’nın başkan vekilinin olan bir firma üstlendi. Firmalarımıza sesleniyorum, lütfen bu sadece bağış değil, bu bir kazankazan.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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