'Tokat attı' diyerek şikayetçi olduğu eşinin tahliyesini istedi



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de tartıştığı eşi Kader N.'ye (34) tokat atarak basit tıbbi müdahale ile iyilebilir şekilde yaralanmasına yol açtığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet N. (34), 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen Mehmet N., geçen mart ayında eşi ile Kapadokya'da tatil yaparken polisin kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınarak, cezaevine konuldu. Kader N., yakınlarının telkinleriyle akıllanması için eşi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşimin tahliye edilmesini istiyorum" dedi.

Mehmet N., geçen yıl nisan ayında 5 yıllık eşi Kader N. ile tartıştı. Mehmet N., tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader N., polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader N., ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet N. hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Geçen mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mehmet N.'ye 5 ay hapis cezası verildi. Kader ve Mehmet N. çifti, geçen 23 Temmuz'da Kapadokya bölgesini gezdikleri sırada polis tarafından durduruldu. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Mehmet N., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ŞİKAYETİMİ GERİ ALDIM'

Kader N., eşinin eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını anlatarak, "Bizimki hafif bir kavgaydı. Eşim bana tokat attı. Eşimin bana tokat attığını duyan tanıdıklarımız neden polise şikayette bulunmadığım konusunda baskı yaptılar. Ben de o sinirle şikayette bulundum. Ertesi gün şikayetimi geri çektim. Mahkemede de verdiğim dilekçede bunu belirttim. Şikayetimi geri aldım ve şikayetçi değilim. Ama eşime 5 ay hapis cezası çıktı. Avukatlara sorduk. Eşimin cezasının 1 yıldan az olması nedeniyle cezaevinde yatmayacağını söylediler. Biz de itiraz dilekçesi vermedik. Eşim 55 gündür cezaevinde yatıyor. Suçsuz yere daha fazla yatmasını istemiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun ve eşimi hapisten çıkarın" diye konuştu.

'YAKINLARIM 'AKILLANSIN, 3-5 GÜN YATSIN' DEDİLER'

Eşiyle mutlu olduklarını anlatan Kader N., "Eşimle o olaydan sonra yine birlikte yaşıyoruz. Bana hiçbir kötü davranışı olmadı. Ben eşimden asla şikayetçi değilim. Eşimi çok seviyorum. Akraba ve dostların gazıyla bana 'tokat attı' diye şikayetçi oldum. Yakınlarım 'Akıllansın, 3-5 gün yatsın' dediler. Ben de bu şekilde olacağını düşünerek gidip şikayetçi oldum. Çok pişmanım. Benim eşimden başka kimsem yok. Geçimimi sağlayamıyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-16 12:01:07



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