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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 10 yaşında

İHA

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 10 yaşında

Kayseri’de 23 Eylül 2010 tarihinde resmi olarak kurulup faaliyetlerine başlayan Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü 10. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kulüp Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak , “Bu süreçte bin 200 sporcu kulübüm bünyesinde müsabakalara ve faaliyetlere katıldı” dedi.
Basketbol branşında faaliyet göstermek üzere 23 Eylül 2010 tarihinde resmi olarak kurulan Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü, 10. Yılının coşkusunu yaşıyor. Kulüp Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, yaptığı açıklamada, “Kulübümüz 10 yılı geride bıraktı. Önce iyi insan sonra iyi sporcu son olarak da iyi basketbolcu yetiştirmek amacıyla birçok sportif sosyal ve kültürel faaliyette bulunan, Kayseri'de Hem kızlarda hem erkeklerde bütün kategorilerde müsabakalara katılan tek kulüp olma özelliğini taşıyan Kulübümüz her geçen gün büyüyen ailesiyle aynı misyon ve vizyonla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 10 yıllık süreç içerisinde hem 5x5 hem de 3x3 basketbolda Kayseri'de ve ülke genelinde birçok başarı ve şampiyonluklar kazandık. Bu 10 yıllık süreçte yaklaşık 1200 civarında sporcu kulübümüzde müsabakalara ve faaliyetlere katıldı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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