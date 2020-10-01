Kayseri’de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri başladı İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Pandemi sebebi ile programlarımız bir süre online gerçekleşecek”

Kayseri’de 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı. Etkinlikler ile ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Pandemi sebebi ile programlarımız bir süre online gerçekleşecek” dedi.

Hulusi Akar Cami’de düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Her yıl olduğu gibi bu yılda 17 Ekim tarihlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak idrak edeceğiz. Bugün 1 Ekim itibariyle Camiler ve Din Görevlileri Haftamız etkinliklerini başlatmış bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız hem din görevlilerimize olan teveccühün artırılması hem de camilerimizin toplum hayatındaki yerini daha iyi anlatabilmek için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri haftasını çeşitli etkinlikler ve programlar ile gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın temasını ‘Cami ve İlim’ olarak gerçekleştirdi ve tespit etti. Bu yıl sadece ülke olarak değil bütün bir dünya olarak yaşamış olduğumuz pandemi sebebiyle programlarımızın önemli bir kısmını yüz yüze değil, online olarak ve uzaktan gerçekleşecek şekilde yapmak durumunda kaldık. Bugün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımız, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı başlatırken kısa bir süre önce yeniden ibadete açılan, yeniden cemaatine kavuşan Ayasofya Camimizden başlayacak olan hafta münasebetiyle Ayasofya Sempozyumunun başlangıcını İstanbul’da başlatıyoruz. Bizlerde Kayseri İl ve İlçe Müftülükleri olarak çeşitli programlar düzenledik” dedi.

Güven, bu sene pandemiden dolayı etkinlikleri yüz yüze değil online olarak gerçekleştireceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Toplumun her kesiminde olduğu gibi din görevlilerimiz arasında da korona virüse yakalanan kardeşlerimiz var. Onlara acil şifalar diliyoruz. Ancak şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Hem Kayseri’mizde hem de Türkiye’nin bütün illerinde din görevlilerimiz bir taraftan vefa destek gruplarında hizmet veriyor, diğer taraftan da özellikle il, ilçe sağlık müdürlüklerimizin kontrolünde ve organizasyonunda filyasyon ekiplerinde yüzlerce kardeşimiz görev alıyor. Ben o kardeşlerimize Kayseri halkımız adına, kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Çünkü yapmış oldukları hizmet aynı zamanda cami dışı din hizmetleri bağlamında halkımızın sağlığını korumak için yapılan hizmetlerdendir.”

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