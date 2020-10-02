Kayseri'de genel kurullar ertelendi

Kayseri'de siyasi partiler hariç bütün genel kurullar korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

İl Hıfzısıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesine istinaden 2/10/2020 tarihinde saat 10.00’da, ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi Şehmus Günaydın’ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu vesileyle; korona virüs salgını nedeniyle İlimiz genelinde yapılacak siyasi partilerin genel kurulları hariç sivil toplum kuruluşları genel kurulları ile diğer bütün genel kurulların ertelenmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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