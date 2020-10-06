FETÖ itirafçısı ihraç polise 1 yıl 10 ay

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru Resul Y. (31), tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada Resul Y., hazır bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini anlatan ihraç polis memuru Resul Y., "Bildiklerimi samimi şekilde anlattım. Örgüte dini cemaat olduğu için katıldım. Böyle bir yapıda olduklarını bilmiyordum. `ByLock´ yazışmalarımda dini sohbetler var. Örgütsel bir yazışma yok. Örgüt içinde bulunduğum her dakika için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Resul Y.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-06 14:55:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.