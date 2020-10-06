Başkan Çolakbayrakdar’dan Dünya Mimarlık Günü mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü’nü kutlayarak, mimarların şehir planlamasında ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 2020 Dünya Mimarlık Günü’nün temasını ‘Daha iyi bir kentsel geleceğe doğru’ olarak belirlenmesi, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olarak ayrıca mutlu etti. Çünkü kentsel dönüşüm ve yeni planlanan alanlarla ilgili geleceğin şehirlerini kurgularken mühendislerin ve mimarların imzası taşımaktadır. Mimar denildiği zaman; hem şehrimiz hem ülkemiz adına çok kıymetli insanlardır. Ülkemizin ve dünyanın gelişmesinde mimarların görevleri ve sorumlulukları vardır. Mimarı imzasının olmadığı bir iş yok denecek kadar azdır. Özellikle birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran ilçemizde, belediyemizin ismini taşıdığı Mimar Sinan’ın Avrupa’da yaptığı eserler günümüze kadar ulaşmıştır ve dünya yapı sanatının en büyük ustası ve baş mimari olmuştur. Bu vesileyle zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kocasinan’ımızın milli ve manevi değerlerini, kültür, sanat ve turizm gibi faaliyetlerimizle gelecek nesillere aktarmak için yoğun gayret gösteriyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yapılara estetik veren tüm mimarların ‘Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diyerek noktaladı.

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