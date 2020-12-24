“Talas Hayır Çarşısı alan el ile veren el arasında köprü”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan “Hayır Çarşısı” hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

Hizmete girdiği 25 Kasım 2019’dan itibaren faaliyetlerine aralıksız devam eden Hayır Çarşısı’nda bir yandan bağış kabul edilirken diğer yandan da ihtiyaç sahibi kişiler tespit edilerek yardımlar ulaştırılıyor.



TEK SEFERDE BİN 500 ÇİFT AYAKKABI BAĞIŞI

8.500’den fazla kişiye yardım yapılan Talas Belediyesi Hayır Çarşısı’na bir hayırsever tarafından tek seferde bin 500 çift kışlık ayakkabı ve kaban bağışı yapıldı.

Alan el ile veren el arasında köprü olan Hayır Çarşısı’nda açılışından beri 2 bin civarında giysi ve 1.649 çift ayakkabı yardımı yapılırken 351 kişiye de yeni doğan bebek seti hediye edildi.

Bunlara ek olarak iaşe ve temizlik kolisi, alışveriş çeki, tekerlekli sandalye, akülü engelli aracı ve ev eşyası gibi çok çeşitli türde ürünler de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.



BAŞKAN YALÇIN’DAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Hayır Çarşısı’nın faaliyetleri ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hayır Çarşısı’nın üstlendiği görevin önemine dikkat çekti.

“Alan el ile veren el arasında köprü oldu.” diyen Başkan Yalçın, “Bir hayırseverimiz kış günlerinin başladığı bu dönemde bin 500 çift kışlık ayakkabı ve kaban bağışında bulunarak bize destek vermiş oldu kendisine ve diğer tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi de Hayır Çarşısı’na davet ediyorum” dedi.

Hayır Çarşısı’na bağışta bulunmak ve bilgi almak isteyenler Hayır Çarşısı’nın 0 352 503 12 51 0 534 377 85 55 numaralı telefonlarını arayabilir.

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