(Özel haber)Kayserili masa tenisçisi olimpiyatlara giden ilk Türk uyruklu masa tenisi sporcusu olmayı hedefliyor Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz: "Ülkemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel haber)Kayserili masa tenisçisi olimpiyatlara giden ilk Türk uyruklu masa tenisi sporcusu olmayı hedefliyor Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz: "Ülkemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum"

İHA

Daha önce de birçok başarıya imza atan Kayserili Masa Tenisi Oyuncusu 18 yaşındaki Özge Yılmaz, masa tenisi branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk Türk uyruklu sporcu olmayı hedefliyor.

(Özel haber)Kayserili masa tenisçisi olimpiyatlara giden ilk Türk uyruklu masa tenisi sporcusu olmayı hedefliyor Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz: "Ülkemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum"

Daha önce de birçok başarıya imza atan Kayserili Masa Tenisi Oyuncusu 18 yaşındaki Özge Yılmaz, masa tenisi branşında olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek ilk Türk uyruklu sporcu olmayı hedefliyor.
Hedefinin milli takım kampından sonra olimpiyatlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen Özge Yılmaz, "8 senedir masa tenisi ile ilgileniyorum. İlk ilgim anaokuluna giderken büyük ablalar masa tenisi oynuyorlardı. Ben de onların toplarını vermek için sürekli koşuyordum. İlk olarak orada dikkatimi çekti. Daha sonra 10 yaşıma geldiğimde beden eğitimi öğretmenimiz masa tenisi sporu ile ilgilenmek isteyen var mı diye sordu. Ben de katılmak istediğimi belirttim. Daha sonra masa tenisi maceram başladı. Halil hocam ve Kemal hocam ile tanıştım. Onlar bizi çalıştırdı. Ben masa tenisini sağ elimle oynuyordum. Sağ eliyle oynayan kişiler çok olduğu için herkes önüme geçiyordu. Bir arkadaşımın solaktı oda gel bizim burada çalış dedi. Bende solak olarak kendimi geliştirdim ve devam ettim. Derece olarak Türkiye Şampiyonluğum var. Türkiye Şampiyonasından sonra milli takım ile çiftlerde Avrupa 2.'si olduk. Sonraki maçımızda Avrupa 3.'sü olduk ve daha sonra ben ferdi olarak top 10’da Avrupa 2.'si oldum. 1 Şubat'ta Avrupa Olimpiyat elemeleri için hazırlık kampımız var. Orada hazırlık yaptıktan sonra 6 Mart’ta Katar’da Dünya Olimpiyat Elemelerimiz var. Onun için çalışıyorum. Hedefim şu an olimpiyatlara gidip, orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ben insanların bu spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor benim hayatımı çok fazla değiştiriyor. Derslerime daha fazla adapte olabiliyorum. Genelde herkes spor yapınca derslerime yetişemiyorum diyor ama böyle yapmamalılar. Ben yaptığım bu spor sayesinde gitmediğim ülke kalmadı. Ben bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum. Olimpiyatlara ilk defa Türk bir sporcu gideceği için kendimi biraz hırslı hissediyorum. Gitmek istiyorum, başarmak istiyorum. Gideceğime de inanıyorum. Ülkemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Antrenör Halil Adak: "Kendi yetiştirdiğimiz yerli sporcumuzla olimpiyatlara katılmak istiyoruz"
Kayseri İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, Türkiye’de bir ilki başarıp yerli sporcu ile olimpiyatlara gitmek istediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Pandemi döneminde çalışmalarımızı hafta içi her gün çocuklarımızın 1 ve 4 arası sokağa çıkma yasağından muaf olduğu saatlere denk getirerek devam ediyoruz. Pandemi döneminde antrenmanlarımız aksamadı ancak dünya geneli müsabakalara ara verilmek durumunda kalındı. Biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Eksiklerimizi giderdik. İnşallah ayın 1’inde başlayacak milli takım kampımızda da bu eksikliklerimizi daha iyi gidererek, önümüzdeki Avrupa olimpiyat elemesi ve Dünya olimpiyat elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Daha önce ülkemizden olimpiyatlar 3 tane devşirme oyuncu gitti. Ben bir antrenör olarak düşündüm. Neden bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler olimpiyata katılmadığını sorduk kendi kendimize ve bu konuda sıkı bir çalışma yaptık. Önce biz antrenörler olarak inandık bu işe, yetiştirmiş olduğumuz sporcuların da olimpiyatlara giderek bir ilke imza atmak istedik. İnşallah bu süreç içerisinde de Türkiye’de bir ilki başararak kendi yetiştirdiğimiz yerli sporcumuzla olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Milli takım kampımıza sadece olimpik kadroda olan sporcularımız dahil edildi. Milli takım kampından sonra Avrupa olimpiyat elemesi vardı. Pandemiden dolayı ileri bir tarihe alındı. Akabinde Katar’da yapılacak olan Dünya olimpiyat elemesi var inşallah orada kotayı almak istiyoruz. 4 kişi kota alabiliyor o turnuvada, biz de o 4 kişi arasına girip kotamızı almak istiyoruz. Özge’nin olimpiyatlara katılması bizler için, ülkemiz için ve Kayseri için büyük bir gurur. Her gün Özge'nin olimpiyatlara katılması ile yatıp kalkıyoruz. İnşallah katılacağına inanıyorum. Devşirme sporcuyla katılacağımıza kendi yetiştirmiş olduğumuz sporcularımız, evlatlarımız oralara gitmek, katılmak ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ilki başarmak istiyoruz. Allah nasip ederse de başaracağımıza inanıyoruz."

Antrenör Kemal Bal: "İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız"
Kayseri İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Masa Tenisi Antrenörü Kemal Bal ise, "Çalışmalarımıza yaklaşık 8 yıldır Kadir Has Kongre Merkezinde devam ediyoruz. Pandemi döneminin ilk başlarında biraz daha sakin olmakla birlikte, daha nadir olmakla birlikte son 78 aydır bir fiil her gün çalışmalarımıza devam diyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de almış olduğumuz özel izinlerle çalışmalarımıza her gün devam ediyoruz. Özge bizim için ve ülkemiz için bir gurur kaynağı. Olimpiyat elemelerine katılacak. İnşallah olimpiyat elemelerinden yeterli puanı toplayıp, kotayı alıp tarihimizde ilk defa yerli bir sporcuyu masa tenisi branşında olimpiyata göndermenin gururu ve onurunu yaşayacağız. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürdürüyoruz. Hem kendi adımıza, hem kulübümüz, hem ilimiz ve ülkemiz adına da çok büyük bir gurur kaynağı olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda da küçük kardeşlerimize de büyük bir yol gösterici olacak. Emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyoruz. Başaracağımıza da inanıyoruz. Sporcumuzda bu yönde çalışıyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Eksi 10 derecede toplanan kamışlar yurt dışına ihraç ediliyor Kayseri Sultan Sazlığı’nda yetişen kamışlar yurt içinde yüzde 35’lik ihtiyacı karşılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Eksi 10 derecede toplanan kamışlar yurt dışına ...
77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı
YEREL HABERLER 77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
YEREL HABERLER Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış ...
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
YEREL HABERLER Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış ...
Hacılar’da Ülfet -Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi tamamlanıyor Başkan Özdoğan: “İlçemizi yaşanabilir cazibe merkezi haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Hacılar’da Ülfet -Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ...
Kayserispor ikinci yarıya galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Kayserispor ikinci yarıya galibiyetle başladı
Kayserispor 6. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kayserispor 6. galibiyetini aldı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, ...
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ...
Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Kızılay'dan Tomarzalı 300 aileye konserve et dağıtımı
YEREL HABERLER Kızılay'dan Tomarzalı 300 aileye konserve et dağıtımı
OSB Teknik Koleji kendi evinde galip geldi
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji kendi evinde galip geldi
Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri ...
Buzlu yolda yürürken dikkat Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Nihat Erdoğan: "Minik adımlarla ilerleyip, el cepte yürümeyeceğiz”
YEREL HABERLER Buzlu yolda yürürken dikkat Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. ...
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'ndan çocuklara kışlık kıyafet yardımı
YEREL HABERLER WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'ndan ...
Erciyes'te pistler doldu Jandarma ve polis ekipleri kontrollerini artırdı, izni olmayanlar Erciyes'e gönderilmedi
YEREL HABERLER Erciyes'te pistler doldu Jandarma ve polis ekipleri ...
KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e giren firmalara plaket
YEREL HABERLER KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e giren firmalara plaket
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Kayseri'de 14 adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ...
Kayseri'de 17 litre kaçak alkol yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 17 litre kaçak alkol yakalandı
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'ndan 'Fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'ndan 'Fahiş fiyat' ...
Melikgazi'den pazar esnafına sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Melikgazi'den pazar esnafına sıcak çorba ikramı
Büyükşehir'in en anlamlı şiir seslendirme yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir'in en anlamlı şiir seslendirme yarışması ...
'Kırsal Mahalle Tespit Komisyonu' çağrısı Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Kırsal Mahalleler belediyelerin halka samimi eziyetinin sonu olacak”
YEREL HABERLER 'Kırsal Mahalle Tespit Komisyonu' çağrısı Büyükşehir ...
Çin ve Rusya’ya giden ihracat treni Kayseri'de
YEREL HABERLER Çin ve Rusya’ya giden ihracat treni Kayseri'de