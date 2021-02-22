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Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim'den 'prostat' uyarısı

DHA

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim'den 'prostat' uyarısı


KAYSERİ, (DHA)ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, "Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazla oluyor" dedi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, prostat hastalığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prostatın belirtilerine değinen Prof. Dr. Sofikerim, "Erkeklerin mesanesinin altında bulunan ceviz büyüklüğünde bir bez olan prostat, spermin sıvı kısmını meniye çevirme işlevi görüyor. İdrarı mesaneden vücut dışına taşıyan tüp olan üretrayı saran prostat bezindeki hastalıklar, erkek sağlığının en önemli konuları arasında yer alıyor. Tıpta benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak geçen iyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri, acil idrara çıkma ihtiyacı, gece ve gündüz birçok kez idrara çıkma dürtüsü, idrara çıkmaya başlama veya idrarı boşaltmak için itme zorluğu, zayıf veya damlayan idrar akışı, durup başlayan idrar akışı, mesanenin tamamen boşalmadığı hissi gibi ortak belirtiler gösteriyor. Her iki hastalık da benzer belirtiler gösterdiği için bazen birbirinden ayırmak zor olabiliyor" diye konuştu.
'BABA VEYA KARDEŞTE KANSER VARSA RİSK İKİ KATINA ÇIKAR'
Prostatın büyümesi nedeniyle yaşanan zorluklara da değinen Sofikerim, "Prostat herhangi bir nedenle büyüdüğü için üretrayı sıkıştırıyor. Bu basınç, idrarın aşağı inmesini ve vücudunuzdan çıkmasını engelliyor. Ancak prostat kanseri belirtileri, kanser, üretraya baskı yapacak kadar büyüyene dek genellikle başlamıyor. Prostat kanserinde ayrıca ağrılı veya yanıcı idrara çıkma, idrarda kan, ereksiyon sorunu, ağrılı boşalma, daha az boşalma sıvısı, menide kan da görülebilir. Yaşlandıkça BPH ve prostat kanserine yakalanma olasılığı artıyor. Her iki durumda 40 yaşın altındaki erkeklerde nadir görülüyor. Akrabalarda görülmesi BPH ve prostat kanserine yakalanma riskini yükseltiyor. Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazla oluyor" ifadelerini kullandı.
'PROSTAT KANSERİNİ YOK ETMEK İÇİN X IŞINLARI KULLANILIYOR'
Sofikerim, hastalığın tedavisiyle ilgili de, "Prostat büyümesi (BPH) tedavisi, prostatın boyutuna ve semptomların şiddetine göre belirleniyor. Hafif ve orta dereceli semptomlar için medikal yöntemler kullanılırken şiddetli BPH semptomlarını tedavi etmek için ameliyat gerekebiliyor. Prostat kanserinin tedavisinde de hastalığın seyrine göre aktif izleme ya da radikal prostatektomi (prostat bezi ve çevresindeki dokunun bir kısmının çıkarılması) işlemi gerektirebiliyor. Radyasyon tedavisinde, prostat kanserini yok etmek için yüksek enerjili X ışınları kullanılıyor. Prostat kanserinin büyümesini tetikleyen erkeklik hormonlarını engellemek için ilaç tedavisi de verilebiliyor. BPH veya prostat kanseri tanısı konulduysa, düzenli kontrol altında olunmalıdır. Prostat kanseri için rutin tarama önerilmese de yaşa ve risklere göre DRE veya PSA testi ile tarama yapılabilir. Bunun için bir üroloji uzmanından kişiye özel bilgi alınmalıdır" dedi.
DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri DHA
2021-02-22 14:34:30

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