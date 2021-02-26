Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir

DHA

Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemlerinin temininin bir zorunluluk haline geldiğini söyleyerek, "S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da halen cevap verilmemiştir" dedi.
Bakan Akar, Kayseri Oduevi'nde düzenlenen şehit ve gazi çocuklarına tablet dağıtım törenine katıldı. Törene Akar'ın yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali Şehmus Günaydın da katıldı. Bakan Akar, kanı Hulusi Akar, bölgesel ve küresel olarak hassas ve kritik bir süreçten geçtiklerini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde, havada ülkenin hak ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Akar, bu çerçevede Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başarılı harekatlar icra ettiklerini, etmeye de devam ettiklerini vurgulayarak, "Ancak tüm komşularımızın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. En güvenli olarak gördükleri yerlerde bile inlerini başlarına yıktık. Bundan sonra da yıkmaya devam edeceğiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoyla devam edecek. Kahraman Mehmetçiğin, komandolarımızın nefesi enselerindedir. Teröristler artık 2 gece aynı yerde yatamıyorlar" ifadelerini kullandı.
'DEMOKRASİ HAVARİLERİ İKİYÜZLÜLÜĞÜ BIRAKMALIDIR'
Akar, PKK'nın caniliğini ve alçaklığını herkesin görmesi gerektiğini vurgulayarak, "İçimizdeki ve dışımızdaki bazı gafil veya hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. Yalanları sis perdesi ile kapatmaya çalışıyorlar; ama güneş balçıkla sıvanmaz. Gara'da cani, katil PKK; masum, silahsız 13 evladımız ile 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit etti. Hiçbir şey bu gerçeğin üzerini örtemez. Avrupa Birliği 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum, silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalıdır. Tüm dost ve müttefiklerimizden, insani değerleri savunan herkesten teröre karşı amasız, fakatsız, bir irade sergilemelerini bekliyoruz" dedi.
'PKK EŞİTTİR YPG'DİR'
Akar, ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini kesinlikle yanlış bulduklarını kaydederek, "Çünkü PKK eşittir YPG'dir. Bunların hiçbir farkı yok. Adları değişse de hepsi terörist. Bunun son örneği Gara'da 16 şehidimizin katili olan sözde Kamışlı YPG sorumlusunun, Gara'ya PKK sorumlusu olarak gelmesidir. DEAŞ'la gerçek anlamda göğüs göğüse çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 bin 700 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmiştir. Dolayısıyla ABD'nin terör örgütü YPG ile işbirliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile iş birliği yapması gerekirdi. Bunu bekliyoruz. ABD'nin kendi içinde de YPG ile işbirliği yapılmasının ve YPG'ye silah verilmesinin yanlış olduğu ve doğru olanın müttefikleriyle birlikte hareket etmesini dile getirmeye başlamış bulunuyoruz. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki asil milletimizin ve gelecek nesillerimizin güven içerisinde yaşaması için 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte ve halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. 
'TEHDİT VE TACİZLER KABUL EDİLEMEZ'
Ülke olarak barışın yanında olduklarını söyleyen Akar, "Biz bölgemizde ve dünyada tüm sorunların barışçıl yol ve yöntemle çözülmesinden yanayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğine inanıyor  ve bunun için gerçekten gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit ve tacizler kabul edilemez. Tehdit dili, provokasyon ve gerilimi arttırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir. Malumunuz Ege'de bilimsel araştırmalar yapan Çeşme gemimize Yunan F-16'ları tarafından tacizde bulunuldu. Bununla ilgili cevabı gerekli arkadaşlarımız, unsurlarımız tarafından verildi. Ayıca Yunanistan, Türkiye ile problemlerini, Türkiye-Avrupa Birliği veya Türkiye-ABD problemi haline getirmeye çalışıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki ve hiç de bir pratik değeri yok. Israrla ifade ediyoruz ki, bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında suyunda gözümüz yok. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz" diye konuştu.
'KARDEŞ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİNDEYİZ'
Kardeş ülkeler işbirliği içinde olduklarını belirten Bakan Akar, "Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz kararlıyız. Bu çerçevede tamamen eğitim amaçlı planlı Mavi Vatan Tatbikatı'nın icrası şuan başarıyla devam etmektedir. 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Birçok ülkenin özellikle ateşkesten sonra rol kapmaya çalıştığı Libya'da birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın, patlayıcı temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askeri konularda danışmanlık desteği verilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Aynı şekilde can kardeşlerimiz olan Azerbaycan'a desteklerimiz bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Şu anda anlaşmalar doğrultusunda ortak merkez ile ilgili faaliyetlerimiz de planlandığı gibi devam etmektedir. İki millet tek devlet anlayışıyla, kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımız ile yanlarındayız" ifadelerini kullandı.
'YAZDIĞIMIZ MEKTUBA CEVAP VERİLMEMİŞTİR'
Akar, artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemlerinin temininin bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda ABD'den Patriot, Fransa ve İtalya'dan Samp-T almak istedik; ancak bu çeşitli nedenlerde mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemlerini satın aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. Türkiye'nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca ABD tarafına sorulan tekliflerimizle ifadelerimiz, teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize gereken cevap alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da halen cevap verilmemiştir. ABD'nin tehdit anlamında kaygısını ele almaya defalarca hazır olduğumuzu da belirttik ve ısrarla şunları söyledik; S-400 Savunma Sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır, Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yoktur. Amacımız ülkemiz ve 84 milyon vatandaşımızın füze ve hava savunmasıdır. S-400'ü hava savunmasından bağımsız kullanacağız. Teknik çözümler mümkün. NATO'nun dahil olabileceği ortak çalışma teklifimiz masada, biz görüşmeye hazırız. S-400 meselesi üzerinden F-35 başta olmak üzere bir takım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik duygularına uygun değil. Türkiye NATO ve ABD'nin güçlü stratejik müttefikidir. ABD, NATO ve bölge ile güçlü işler yapacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu  DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-02-26 13:43:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Akar: “Teröristlerin en güvenli gördükleri yerde bile inlerini başlarına yıktık" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda devam edecektir" "ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesi kesinlikle yanlış. Hepsi terörist" "Türk Silahlı Kuvvetleri 3 bin 700 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi" "S-400 milli bir meseledir"
YEREL HABERLER Bakan Akar: “Teröristlerin en güvenli gördükleri ...
Kocasinan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 3 ton süt
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 3 ton ...
Bakan Akar: "Teröristler aynı yerde 2 gece yatamıyorlar"
YEREL HABERLER Bakan Akar: "Teröristler aynı yerde 2 gece ...
Yahyalı’da bonzai operasyonu
YEREL HABERLER Yahyalı’da bonzai operasyonu
Trafik kazasında hayatını kaybeden Yağlıoğlu gözyaşları içinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Yağlıoğlu ...
Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü 'Bayrak' mesajı ile kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü 'Bayrak' mesajı ile ...
Erciyes'te kayak yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı turist, tedavi edildi
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı ...
Kayseri mutfağı 'Unesco' yolunda
YEREL HABERLER Kayseri mutfağı 'Unesco' yolunda
Erciyes'te kayak yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı turist, tedavi edildi
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı ...
Kayseri´de, 200 nüfuslu mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri´de, 200 nüfuslu mahalleye koronavirüs ...
Bellona Kayseri, Elazığ’ı ağırlayacak
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Elazığ’ı ağırlayacak
Pedro Henrique takıma katıldı
YEREL HABERLER Pedro Henrique takıma katıldı
Kayseri'de günlük 150 Covid-19 vakası tespit ediliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de günlük 150 Covid-19 vakası tespit ediliyor
47 yaşındaki adam 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER 47 yaşındaki adam 5. kattan atlayarak yaşamına son ...
Kayakçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü meşaleli gösteri ile kutladı
YEREL HABERLER Kayakçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü ...
AK Parti'den Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için özel klip
YEREL HABERLER AK Parti'den Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için özel ...
Okul müdürünün hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Okul müdürünün hayatını kaybettiği kaza kamerada
Virüs avcıları zorlu yolları aşarak aşılama çalışmalarını yapıyor Sağlıkçılar en küçük yerleşim yerlerini bile göz ardı etmiyor
YEREL HABERLER Virüs avcıları zorlu yolları aşarak aşılama ...
Rektör Karamustafa’dan '26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı' Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa’dan '26 Şubat 1992 Hocalı ...
Kayseri'de 225 haneli mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de 225 haneli mahalleye koronavirüs ...
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı 
YEREL HABERLER Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ...
Kayseri'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı
YEREL HABERLER Kayseri'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı
Mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya ...
Fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi Başkan Büyükkılıç'tan, duyarlılık gösteren şoföre ödül
YEREL HABERLER Fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi Başkan ...