Spor A.Ş. kayakçıları Bursa’dan derece ile döndü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 4 kayakçısı, Bursa’da düzenlenen Alp Disiplini B Grubu yarışmalarından derece ile döndü.

2326 Şubat 2021 tarihleri arasında Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Alp Disiplini B grubu 1. ve 2. etap yarışmaları yapıldı. Yarışmalar sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü kayakçıları şu dereceleri aldı:

U12 Kızlar Rana YAYLACIOĞLU 5.

U12 Erkekler Ömer Faruk KARADOĞAN 4.

U12 Erkekler Muhammed Emin TOPALOĞLU 6.

U14 Kızlar Ceylin ÜREY 9.

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