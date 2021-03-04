Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı (2)

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Kayseri'de tartıştığı eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurulan Nuran Koçer (40), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Şükrü Efe'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-04 14:03:48



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