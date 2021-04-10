Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsünün tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, KırşehirKayseri yolunun Kurugöl mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 DK 141 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, tipi nedeniyle kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada otobüste bulunan 13 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Abdurrahman DULKADİR
2021-04-10 13:36:44
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