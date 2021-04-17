Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1´i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Sivas Bulvarı Kanal kavşağında meydana geldi. Mehmet Özelma yönetimindeki 58 BB 080 plakalı otomobil ile Tolga Türksönmez'in kullandığı 38 NZ 512 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, daha sonra ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-04-17 15:48:04



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