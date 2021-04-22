Ukraynalı turistlerden Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ne ziyaret

Bünyesinde tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran, Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı, yurtdışından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hafta içi Ukrayna’dan gelen turist kafilesi Nevşehir üzerinden gelerek 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nı gezdi. Ziyaretlerine kuş müzesi ile başlayan turist kafilesi, kuş maketlerini inceledikten sonra gezilerine 1 kilometre uzunluğunda olan ahşap yürüyüş yolunda devam edip, alanda yaşayan kuş çeşitliliğini fotoğrafladılar.

Alanı at üzerinde ve sandallarla turlamayı da ihmal etmeyen misafirler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra memnuniyetlerini dile getirerek alandan ayrıldılar.

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