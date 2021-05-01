OSB Teknik Koleji transferlere başladı Ünzile Nur Cansız yuvada kaldı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 20212022 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Liginde yoluna devam edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi iç transferde Ünzile Nur Cansız ile yeniden anlaştı. 1.81 boyundaki 1999 doğumlu orta oyuncu Ünzile Nur Cansız yeni sezonda da TuruncuSiyahlı formayı giyecek.

Yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Ünzile Nur Cansız, "Burada başarılı bir sezon geçirdim, sıcak bir aile. Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz, her şey çok güzel olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.