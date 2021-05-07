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Bellona Kayseri Basketbol, Bölgesel Genç Kızlar kategorisinde playoff eleme maçında İstanbul Üniversitesini 5242 mağlup etti. Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen Garanti BBVA BGL kızlar kategorisinde playoff karşılaşmaları devam ediyor. Garanti BBVA BGL kızlar kategorisi playoff eleme maçında İstanbul Üniversitesi’ni 5247 mağlup eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti.



Salon: Bolu Ertuğrul Mete Spor Salonu

Hakemler: Sinem Tetik xx, Umut Özgün Ergün xx, Ömer Kalaydın xx

Bellona Kayseri Basketbol: Fatma Melis İplikci xx 2, Feray Dalkılıç xx 8, umay Keçeli xx, Derya Bayar xx, Kiraz Keleş xxx 14, İlayda Derman xxx 12, Esma Eyşan Göksu xx, Ece Su Dinçer xx 7, Nehir Biçer xx 2, Candan Eylül Dikmen xx 7

İstanbul Üniversitesi: Melike Büyükbayrak xx 8, Selin Gökçe x 3, Aytuna Can x, Azra Türkoğlu x, Sena Balkan xx 12, Öykü Sena Öktan xx 23, Sude Türkmen xx 1

Periyotlar:

1.Periyot: 1516 (Bellona Kayseri lehine)

2.Periyot:812 (Bellona Kayseri lehine)

3.Periyot: 135 (İstanbul Üniversitesi lehine)

4.Periyot: 1119 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 2328

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