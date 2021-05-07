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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde

İHA

Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde

Bellona Kayseri Basketbol, Bölgesel Genç Kızlar kategorisinde playoff eleme maçında İstanbul Üniversitesini 5242 mağlup etti. Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen Garanti BBVA BGL kızlar kategorisinde playoff karşılaşmaları devam ediyor. Garanti BBVA BGL kızlar kategorisi playoff eleme maçında İstanbul Üniversitesi’ni 5247 mağlup eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti.

Salon: Bolu Ertuğrul Mete Spor Salonu
Hakemler: Sinem Tetik xx, Umut Özgün Ergün xx, Ömer Kalaydın xx
Bellona Kayseri Basketbol: Fatma Melis İplikci xx 2, Feray Dalkılıç xx 8, umay Keçeli xx, Derya Bayar xx, Kiraz Keleş xxx 14, İlayda Derman xxx 12, Esma Eyşan Göksu xx, Ece Su Dinçer xx 7, Nehir Biçer xx 2, Candan Eylül Dikmen xx 7
İstanbul Üniversitesi: Melike Büyükbayrak xx 8, Selin Gökçe x 3, Aytuna Can x, Azra Türkoğlu x, Sena Balkan xx 12, Öykü Sena Öktan xx 23, Sude Türkmen xx 1
Periyotlar:
1.Periyot: 1516 (Bellona Kayseri lehine)
2.Periyot:812 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 135 (İstanbul Üniversitesi lehine)
4.Periyot: 1119 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 2328

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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