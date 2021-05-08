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Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
YALÇIN KOŞUKAVAK: HENRIQUE O GOLÜ ATMIŞ OLSAYDI TAKIMIN LİGDE KALDIĞINI KONUŞUYOR OLACAKTIK
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, "Bütün kurgumuzu bu yönde yapmıştık. İlk yarı itibarıyla kaleye yaklaşma konusunda fazla pozisyonumuz yoktu. Rakip takıma da pozisyon vermedik. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Son dakikada Henrique o golü atmış olsaydı şimdi belki takımın ligde kaldığını konuşuyor olacaktık. Oyuncularımız maçı kazanmayı bugün çok istediler. Kazanmak için çok özveride bulundular. Ancak futbol böyle bir oyun. Bunda da vardır bir hayır. Takımımızın ligde kalması için bütün fedakarlığı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
RICARDO SA PINTO: ADİL BİR SONUÇ OLDU
Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ise "Çok yüksek tempoda çekişmeli bir maçtı. Bizim için zorlu bir maçtı. Çünkü Kayserispor ligde kalma mücadelesi veriyor. İlk yarıya rakibimiz baskılı başladı. Sonrasında oyunun kontrolünü biz aldık. Maçta baskılı oynadık. İkinci yarıda hem dengeli hem de çekişmeli geçti. Rakip uzun toplarla kaleye oynamaya çalıştı. Bizim buna karşılık vermemiz gerekirdi. Zaten öyle de oldu. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. İki takım da iyi mücadele ediyor. Şuanda takımı ekstra motive etmek çok zor oluyor. Bu hafta 5'incilik mücadelesi çok zor olduğu için takımı konsantre etmek biraz zor oluyor. Ancak futbolcularımız yine de özverili oyun sergilediler. Bence adil bir sonuç oldu. Kayserispor'a gelecekte başarılar diliyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-05-08 23:21:14

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