Develi ve Tomarza'da 19 Mayıs etkinliği

Kayseri'nin Tomarza ve Develi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıl dönümü münasebetiyle Tomarza İlçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Hükümet Konağı Bahçesi'nde düzenlenen programda, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de okundu. Programın sonunda ise protokol tarafından programa katılan bütün öğrencilere hediyeler verildi.

Programa; Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, MHP Tomarza İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan yanı sıra kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Develi'de 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Develi'de de etkinlik düzenlendi. İlçe meydanında düzenlenen etkinlik, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Develi İMK Fen lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Acun, "19 Mayıs nedir? 19 Mayıs Türk milleti için neyi ifade etmektedir? diye sorulduğunda sanırım şu cevabı vermek yerinde olur 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim doğum günüm dediği gündür. 19 Mayıs 22 Hazirandır, 23 Temmuzdur, 4 Eylüldür, 23 Nisandır, 12 Marttır, 30 Ağustostur, 9 Eylüldür ve nihayet 19 Mayıs 29 Ekimdir. 19 Mayıs umuttur, 19 Mayıs ışıktır, 19 Mayıs yeniden doğuştur, 19 Mayıs istiklaldir, 19 Mayıs istikbaldir, 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyetidir, 19 Mayıs Türk milletidir, 19 Mayıs Türk gençliğidir. O gençlik ki Türkiye Cumhuriyetinin emanetçisidir, geleceğimizin mimarıdır, en değerli hazinemizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler cesaretinizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz, siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız' diye seslendiği onur, gurur, ahlak ve cesaretin timsali insanlardır. 19 Mayıs 1919'un 102. yılında hepinizin Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını canı gönülden kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Okullarımızın cıvıl cıvıl olduğu öğrencilerimizin ve biz öğretmenlerin eğitim yuvasında buluştuğu şu meydanda 19 Mayısların coşkuyla ve heyecanla kutlandığı günlere tez zamanda kavuşmamız dileğiyle konuşmama son veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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