PKK/KCK üyesi olmakla yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis

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Kayseri’de PKK/KCK üyesi olmakla yargılanan yabancı uyruklu sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.E. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar etti ve sanık A.E.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.E. terör örgütüne üye olmadığını söyleyerek heyetten beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.E. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

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