Yasada aşıya itiraz yok Avukat Emir Akpınar: “Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğunda aşı için anne-babanın rızası aranmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasada aşıya itiraz yok Avukat Emir Akpınar: “Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğunda aşı için anne-babanın rızası aranmaz”

İHA

Yasada aşıya itiraz yok Avukat Emir Akpınar: “Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğunda aşı için anne-babanın rızası aranmaz”

Koronavirüs salgınına karşı yapılan aşılama ile ilgili bilgiler veren Avukat Emir Akpınar, aşı olmayan kişilerin belli haklardan mahrum kalabileceği için aşının zorunlu olmasından bahsedilebileceğini belirterek, “Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğunda da aşı için annebabanın rızası aranmaz” dedi.
Aşının zorunlu hale getirilmesi durumunun beraberinde birçok tartışmayı da getirdiğini söyleyen Emir Akpınar, "Covid19 salgınına yönelik olarak geliştirilen aşıların son günlerde ülkemizde ve özellikle Avrupa ülkelerinde aktif olarak kullanılmasının ardından mecburi bir aşı uygulamasının gündeme gelmesi durumunda bu durumun kişinin temel hak ve özgürlüklerine bilhassa kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı hakkına bir aykırılık teşkil edip etmeyeceği hususu bir tartışma oluşturmaktadır. Zorunlu bir aşılama politikasının gelecekte mevcut olması durumunda bu hususu hukuki açıdan irdelemek gerekir. Anayasa’nın İkinci Bölümü’nde Kişinin Hakları ve Ödevleri başlığı altında Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi varlığı düzenlenmektedir. Anayasanın lafzından anlaşılana göre tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacak, kişi rıza göstermedikçe bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacaktır. Covid19’un tüm dünyayı sarsan ve bir yıldan fazladır etkisini gösteren bir salgın hastalık olduğu nazara alındığında bu hastalık için geliştirilen aşının kuşkusuz bir tıbbi zorunluluk olabileceği söylenebilirse de bu durumun kanunda sayılan hallerden olup olmadığı hususu değerlendirmeye muhtaç görünmektedir. Her ne kadar aşılama için 1593 sayılı 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu dayanak olarak gösterilebilirse de Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için aradığı kıstaslara göz atılması halinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının ölçülülük ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmesi gerekmektedir. Hal böyle iken günümüzden yaklaşık 90 yıl önce oluşturulmuş bir kanun olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun bu anlayışa uygun düşmeyebileceğinden bahsedilebilir. Hakeza zaruri bir aşılama politikasının kamu sağlığı için manidar olduğu açık bir şekilde söylenilebilirse de bu durumun kanuni bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir” dedi.
Akpınar, aşı olmayan kişilerin bazı haklardan mahrum kalacağı için aşının zorunlu bir aşı olarak nitelendirebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Aşı yaptırmaktan imtina eden kimselerin belli bazı ortamlara alınmaması yahut bu kişilerin maske kullanmadan belirli bazı yerlere girememesi durumunda söz edilen aşının zorunlu bir aşı ilkesiyle uygulandığından bahsedilebilecektir. Zira temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması hususu Anayasa’nın ruhuna da uygun olmalıdır. Aşı olmamış kişilerin belli bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılması Anayasanın özüne uygun düşmeyeceğinden söz konusu aşının zorunlu bir aşı olarak nitelendirilmesine sebep olabilecektir. Söz edilenlerin yanında zorunlu bir aşılama prensibiyle hareket edilmesinin AİHM, AYM ve Yargıtay ekseninde değerlendirilmesi durumunda ise her ne kadar açık bir içtihada rastlamak mümkün değil ise de mezkur yüksek mahkemelerin önceki kararlarından yola çıkarak bir fikir edinmek mümkün olabilecektir. Yargıtay ilgili Ceza Dairesinin 'Ana ve babanın aşı uygulamasına rıza göstermemeleri halinde, çocuğun üstün yararına açıkça aykırı olan bu durumda anababanın rızası aranmaz' şeklinde yerleşik bir içtihadının mevcut olduğu bilinmektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak adli yargı temyiz merciinin zorunlu aşı politikasının mevcut olması durumunda da bu hale kararlarıyla örtülü bir onay verebileceğinden bahsedilebilir. Anayasa Mahkemesi her ne kadar önceki bir kararında anne ve babaya sorulmadan çocuğa aşı yapılmasının hak ihlali olduğu yönünde bir karar vermiş ise de zorunlu aşı yapılabilmesi yönünde bir kanun hazırlanması halinde bu durumun Anayasa için bir aykırılık oluşturmayacağından bahsedilebilir. Sonuç olarak; her ne kadar şu an için zorunlu bir aşılama politikası mevcut olmasa da gelecekte böyle bir durumun varlığı halinde yeni bir kanun düzenlemesinin gerektiği söylenebilir. Mezkur salgın için aşılama tıbbi bir zorunluluk oluştursa da Anayasa’nın 17.maddesi tıbbi zorunluluğun yanında kanunda sayılan halleri de aradığından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ndan hariç olarak bu hususta yeni bir kanuna ihtiyaç duyulacağından aksi halde bu işlemin idari karar noktasında kalacağından ötürü hukuka aykırılık teşkil edebileceğinden bahsedilebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı
YEREL HABERLER AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı
PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
Kayseri'nin ilk TOHM Cimnastik sporcusu Melih Dumlu oldu
YEREL HABERLER Kayseri'nin ilk TOHM Cimnastik sporcusu Melih Dumlu ...
ERÜ ile KAYSO arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
YEREL HABERLER ERÜ ile KAYSO arasında 'İş Birliği Protokolü' ...
Başkan Çopuroğlu: “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz ...
Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır ...
Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ve arkadaşına ceza yağdı
YEREL HABERLER Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ...
İntihar için viyadüğe çıkan şahıs ikna edildi
YEREL HABERLER İntihar için viyadüğe çıkan şahıs ikna edildi
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo: “Slovenya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum” Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Yapılmış olan çalışmalar ile zengin geçinen ülkelerden çok çalışmalar ve fedakarlık yapan bir ülkeyiz”
YEREL HABERLER Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara ...
Kayseri Masterler şampiyon oldu Şampiyonluk kupasını Berna Gözbaşı verdi
YEREL HABERLER Kayseri Masterler şampiyon oldu Şampiyonluk kupasını ...
Kayseri’de GSB spor okulları coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri’de GSB spor okulları coşkusu
Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek"
YEREL HABERLER Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek ...
Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları’na ev sahipliği yapacak Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Pandemiye rağmen çok başarılı bir grafik çizmeye devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları’na ev ...
Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 ...
Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis
YEREL HABERLER Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri ...
Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre yerine 12 kilometre koştu
YEREL HABERLER Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle imarsız ...
Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4’er yıl 7’şer ay hapis cezası
YEREL HABERLER Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4’er ...
Büyükşehir’in ‘Doğa Kampı’ başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Doğa Kampı’ başladı
2021 yılı Yaz Kuran Kursları başladı
YEREL HABERLER 2021 yılı Yaz Kuran Kursları başladı
Yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu
YEREL HABERLER Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu
KASKİ, altyapı hatlarını 'Görüntüleme Robotu' ile kontrol altında tutuyor
YEREL HABERLER KASKİ, altyapı hatlarını 'Görüntüleme Robotu' ile ...