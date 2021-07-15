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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini andı

İHA

Öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini andı

Sarıoğlan Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler, Sarıoğlan İlçesinde bulunan tüm şehitlerin ahşap yakma tekniği kullanarak tablolarını yaptı. Yapılan tablolar Türk bayrakları ile beraber şehit yakınlarına hediye edildi. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan törende, şiirler okundu ve öğrenciler marifetlerini sergiledi.
Törene, Sarıoğlan Kaymakamı Murat Çürük, İlçe Emniyet Amiri Hakan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Altan Şahin, KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi İdare Amiri Hasan Baldık ve vatandaşlar katıldı.

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