Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı

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Yukatel Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kayserispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarıkırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Majid Hosseini’yi renklerine bağladı. Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.

Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu da kısa zamanda büyük beğeni topladı.

Majid Hosseini yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.

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