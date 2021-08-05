Başkan Yalçın’dan kırsala çıkarma

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kırsal mahallelerden Kepez ve Başakpınar’a giderek bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı heyette Başkan Yalçın ilk olarak Kepez Mahallesi’ne hareket etti. Burada Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı ve mahalle sakinlerince sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yalçın, daha sonra biçerdöverle hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek bereketli olması temennisinde bulundu. Başkan Yalçın daha sonra yapımı Talas Belediyesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen sulama göleti ile yapımı süren 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yalçın’ın Kepez Mahallesi’nden sonraki durağı Başakpınar oldu. Mahallenin Malatya yolu yakınında yapımı planlanan 300 adet mezar yerine gelen Başkan Yalçın’a Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş da eşlik etti. Başkan Yalçın, buradaki incelemesinin ardından mahalle ortasındaki tepeye geçerek mesire alanı ve sosyal tesis yapımı için incelemelerde bulunduktan sonra Erciyes’ten gelip mahallenin güneyinden başlayan sulama kanalının ıslahıyla ilgili bilgiler aldı. Ziyaretten memnun olduğunu kaydeden Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş ile Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Başkan Yalçın ise, her iki ziyaretin sonunda ilçenin dört bir yanında kırsal mahalleleri kalkındırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Kırsal mahallelerimizin sosyokültürel ve ekonomik açıdan gelişimi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

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