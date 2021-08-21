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(ÖZEL) Teknik direktör Kenan Koçak'tan Süper Lig yorumu

DHA

(ÖZEL) Teknik direktör Kenan Koçak'tan Süper Lig yorumu


"İnandığımız, güvendiğimiz bir proje olursa; şartlar da uyarsa neden olmasın"
"Kayserispor-Adana Demirspor maçında iki takım kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı"
"Adana Demirspor'un çok iyi bireysel futbolcuları var"İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserispor Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden takip eden teknik direktör  Kenan Koçak, mücadeleyle ilgili olarak "Oyun temposu ve kalite olarak üst seviyede bir maç değildi ancak iki takımda kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.
Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2'de Hannover 96'nın teknik direktörlüğünü yapan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Koçak, tatil için geldiği memleketi Kayseri'de Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor maçını tribünlerden izledi. Mücadele sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kenan Koçak, "Oyun temposu ve kalite olarak üst seviyede bir maç değildi ama iki takımda kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Seyirciler güzel bir müsabaka seyretti. Kayserispor'un hocası yeni geldi, henüz 1 hafta oldu. Takımda yeni transferler de çok o nedenle biraz zaman alır. Takımın yapısı ne kadar iyi ise uyum süresi kısalır" şeklinde konuştu.
"ADANA DEMİRSPOR'UN ÇOK İYİ BİREYSEL FUTBOLCULARI VAR"
Adana Demirspor'un birçok önemli futbolcuya sahip olduğunu dile getiren Koçak, "Çok iyi bir takım ama takım olma yolunda eksiklikleri var. Ancak çok iyi bireysel futbolcuları var. Takım olma yolunda iyi bir adım atarlarsa güzel bir lig oynanır diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kayserispor'dan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan genç file bekçisi Doğan Alemdar hakkında da konuşan Koçak, "Doğan Alemdar'ın Rennes'e gitmesi güzel bir durum. Böyle futbolcuların yurt dışında kendilerini geliştirmeleri ve mücadele etmeleri güzel bir şey. Tebrik etmek lazım" dedi.
"DÜNYANIN HER YERİNDE ÇALIŞMAYA ALIŞIĞIZ"
Süper Lig'de görev yapıp, yapmayacağı üzerine gelen soru üzerine de konuşan Kenan Koçak, "Hayırlısı olsun, inandığımız güvendiğimiz bir proje olursa, şartlar da uyarsa neden olmasın. Tabi ki gönlümüz günün birinde ülkemizde çalışmaktan yana. Ancak biz profesyonel insanlarız. Dünyanın her yerinde çalışmaya alışığız. 'Buradan, şuradan teklif aldım' demek olmaz. Tabi ki teklifler aldık ama buradan isim vermek olmak. İleride her şey olabilir. Sonuçta profesyonel insanlarız" diyerek sözlerini noktaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kenan Koçak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-08-21 10:33:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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