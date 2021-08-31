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Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeki traktörün tekerleği çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sultan Sazlığı Çarıklı Mevkii'nde meydana gelen olayda, 38 TU 197 plakalı traktörün arka tekerleği seyir halindeyken çıktı. Sürücü neye uğradığını şaşırırken, olayda yaralanan olmadı. Çıkan tekerlek daha sonra yeniden takıldı.

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