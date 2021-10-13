Genç yaşta ortaya çıkan eklem ağrılarına dikkat Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Deniz Nur Yıldız: “Genç yaşta beliren eklem ağrıları mutlaka romatizmal yönden değerlendirilmeli” “Artritte erken teşhis olmazsa cerrahi yöntemlerle de normale döndürülemeyebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç yaşta ortaya çıkan eklem ağrılarına dikkat Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Deniz Nur Yıldız: “Genç yaşta beliren eklem ağrıları mutlaka romatizmal yönden değerlendirilmeli” “Artritte erken teşhis olmazsa cerrahi yöntemlerle de normale döndürülemeyebilir”

İHA

Genç yaşta ortaya çıkan eklem ağrılarına dikkat Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Deniz Nur Yıldız: “Genç yaşta beliren eklem ağrıları mutlaka romatizmal yönden değerlendirilmeli” “Artritte erken teşhis olmazsa cerrahi yöntemlerle de normale döndürülemeyebilir”

Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Deniz Nur Yıldız, artrit hastalığı ile ilgili verdiği bilgilerde erken teşhisin önemli olduğunu belirterek, “Genç yaşta beliren eklem ağrıları mutlaka romatizmal yönden değerlendirilmeli” dedi.

“Eklemlerde şişlik ve sıvı artışları artrit belirtisi olabilir”
Eklemlerde şişlik, ısı ve sıvı artışlarının artrit için belirtiler olabileceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Deniz Nur Yıldız, “Artritin kelime anlamı eklem inflamasyonu olarak biliniyor. Eklemden kastımız da vücudumuzdaki hareketli yerler. Örneğin el eklemlerimiz gibi. Elimizde küçük eklemlerimiz var parmaklarımızda ve parmaklarımızla bileklerimizin birleştiği yerler gibi bir sürü hareketli eklemimiz var vücudumuzda. Bunların inflamasyonuna, ağrılı bir seyir göstermesine artrit diyoruz. Artritleri de 2 sınıfa ayırıyoruz. Bunların bir kısmı sadece mekanik ağrı ve deformasyonla seyreden artritler. Bir kısmında da sistemik belirtiler eşlik ediyor. Bunlar daha çok romatizmal hastalıklarla beraber inflamatuar romatizmal hastalık sınıfına soktuğumuz artritler oluyor. Artritte özellikle hastanın başlıca şikayeti eklem ağrısı, hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, zor açılma, zor hareket etme, bazen eklemde takılma hissi, bazı hastalarda eklemden ses gelme şikayetleri olabilir. Bizim muayenede bulduğumuz diğer belirtilerse hastanın eklemindeki şişlikle beraber ısı artışları ve kızarıklıklar eşlik edebilir bazen. Burada belirti ve bulgular aslında bizi artritin tanısı ve tedavisi yönünde de yönlendirir. Özellikle inflamatuar romatizmal hastalıkla seyreden artritlerde şişlikler, ısı artışları, eklem içindeki sıvı artışları ve efüzyon dediğimiz inflamatuar sıvıya bağlı elle hissedilir bazı belirtiler bulabiliriz muayenede” dedi.

“2050 yaş arasında inflamatuar hastalıklar gözden kaçırılmamalı”
Deniz Nur Yıldız, Özellikle 50 yaş ve üzerinde kireçlenmenin sık görüldüğünü ve 2050 yaş arasında inflamatuar hastalıkların gözden kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek, “Artrit çok geniş bir kavram. Eklemin inflamasyonu ama neye bağlı olduğu belli değil. Mekanik artritlerde daha çok ileri yaşlarda bekliyoruz. Özellikle kadın cinsiyette eşlik eden şeker ve tiroit gibi başka bir problem varsa, mekanik olan osyo artritleri özellikle halk arasında kireçlenme diye bilinen artritleri daha sık görüyoruz. 50 yaş üstü bu anlamda bizim osyo artrileri daha çok gördüğümüz bir yaş grubu ama daha genç hastalarda yani 20 yaşına kadar olan erkeklerin yada 20’li 30’lu yaşlarda da romatizmal hastalıkları daha çok görüyoruz. Yine 3050 yaş arasında inflamatuar hastalıkları gözden kaçırmamak gerekir. Hasta bize başvurduğunda 2050 yaş aralığındaysa inflamatuar romatizmal bir hastalık mıdır diye gereken tetkikleri mutlaka yaparız. Onunla ilgili sorgulamalar yaparız. Burada ağrının karakteri, sabah tutukluğunun süresi gibi hastanın şiddetini arttırıp azaltan faktörler genelde değişir. Eğer mekanik bir problemse hareketlerle, günlük hayattaki işlerle ağrının artmasını bekleriz. Hasta harekete başlarken daha çok rahatsız olur. Hareketi ağrı nedeni ile kesmek zorunda kalabilir. Romatizmal hastalarda da biraz daha istirahat ağrısı bizde şüphe uyandırır. Hasta eğer istirahat ağrısı ile geliyorsa, gece ağrı ile uyanıyorsa bunlar biraz daha romatizmal hastalıkları düşündürür bize. Yine sabah saatlerinde yarım saatten uzun süren tutukluğu varsa mutlaka inflamatuar romatizmal hastalıkları düşünmek ve buna yönelik ayırıcı tanıya gitmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Genç yaştaki eklem ağrıları romatizma açısından değerlendirilmeli”
Hastalıkta erken tanının tedavide hem hasta hem de doktor açısından daha kolay olacağını söyleyen Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Eklem ağrıları tüm dünyada özellikle gelişmişlik düzeyi de arttıkça günlük hayatta fonksiyonel kayıplara yol açan problemler. Artritli hastalarda biz şunu görüyoruz, inflamatuar romatizmal hastalığı olanlar erken tedavi edilmediğinde eklemlerde donmalar, katılıklar ve bir müddet sonra artık bizim tedavi ve cerrahi ile normale çeviremeyeceğimiz kısıtlılıklar gelişir. Bu yüzden erken tedavi çok önemli. Özellikle iltihapla seyreden, el eklemlerini tutan, diz eklemlerini tutan romatizmalarda fırsat penceresi dediğimiz erken tedavi ile daha iyi bir süreç yakaladığımız hastalıklar var. Bu yüzden mutlaka belirtiler başladığında, hızlıca doktora başvurulmalı ve tam tanı konulmalı. Erken araştırmalar yapılmalı. Özellikle genç yaş eklem ağrıları mutlaka romatizma yönünden tetkik edilmeli. Burada süre de çok önemli. Hastanın şikayetleri yeni başlamış, bir iki günlük ağrılarsa bunlar daha çok kullanmaya bağlı aşınmalar, incinmeler olabilir. Ağrılar 3 aydan uzun süredir varsa, şikayetler tekrarlıyorsa, hastanın günlük hayatını kısıtlıyorsa mutlaka vakit kaybedilmeden hastaneye başvurulmalı. Erken tedavi edilmeli. İlerleyen yıllarda fonksiyonelliği kısıtlamayacak bir tedavi verilebilmeli ki hastaya iş gücü kaybına yol açmasın. Aynı şekilde hastalığın tedavisi, maliyeti, sosyal hayattaki yükü hasta için daha iyi tolere edilebilir olsun. Bu şekilde de tedavi hem bizim için hem de hasta için daha kolay olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP’li Özdemir: “Çiftçinin traktörü haciz edilmemeli”
YEREL HABERLER MHP’li Özdemir: “Çiftçinin traktörü haciz edilmemeli”
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist ...
Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti
YEREL HABERLER Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti
Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin: “Galibiyetle başlamak önemliydi”
YEREL HABERLER Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun ...
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel: "Kayseri'nin 3. Lig takımı olmaması ayıp"
YEREL HABERLER Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet ...
Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo eroini 'Athena' buldu 
YEREL HABERLER Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo ...
Kayseri'de 1.5 milyon TL' değerinde eroin ele geçirildi Saniye saniye milyonluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1.5 milyon TL' değerinde eroin ele ...
(Özel) “Doğal aşı balık" Balıkçı Mehmet Boran: “Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerin başında balık geliyor”
YEREL HABERLER (Özel) “Doğal aşı balık" Balıkçı Mehmet ...
3 FETÖ/PDY sanığına toplamda 11 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER 3 FETÖ/PDY sanığına toplamda 11 yıl 3 ay hapis
Melikgazi Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği ...
ERÜ’ye Hayırsever Desteği
YEREL HABERLER ERÜ’ye Hayırsever Desteği
Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı
YEREL HABERLER Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı
Büyükkılıç'tan sanat ve mesleki eğitim kurslarına ziyaret
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan sanat ve mesleki eğitim kurslarına ...
E-38 Sanat Sergisi açıldı
YEREL HABERLER E-38 Sanat Sergisi açıldı
Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı
Anne adaylarının Covıd-19’a karşı ekstra korunması gerekiyor
YEREL HABERLER Anne adaylarının Covıd-19’a karşı ekstra korunması ...
Tamer: "Baki Ersoy'u alkışlarım ama Çetin Arık hak etmiyor"
YEREL HABERLER Tamer: "Baki Ersoy'u alkışlarım ama Çetin Arık hak ...
Kayserispor 12 puan hedefliyor Berna Gözbaşı: "Zorlu maçlar oynayacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor 12 puan hedefliyor Berna Gözbaşı: "Zorlu ...
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ...
Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Birçok üründe KDV oranı yüzde 1 olarak devam ederken, bizim sektörde yüzde 8’e çıkması erken"
YEREL HABERLER Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve ...
Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız” “Borç para ile maçlara gidiyoruz”
YEREL HABERLER Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor ...
Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.