Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 20 geriye düşmesine rağmen 32'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikaleshi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

53. dakikada Bytygi’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Cikalleshi takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 22

61. dakikada Çekiçi’nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Cikalleshi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 23

72. dakikada ceza sahası içerisinde Bytygi’nin çizgi üzerinden içeri çevirdiği topa Cikhalleshi gelişine vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Cardoso’nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa İbrahim, ceza sahası dışında gelişine vurdu. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Bilal x, Onur x, Hosseini x, Uğur x, Carole xx (Ramazan dk. 84 ?), Cardoso xx, Attamah x (Gökhan dk. 84 ?), Abdulkadir xx (İlhan dk. 69 x), Mane x (Emrah dk. 57 x), Mustafa x (İbrahim dk. 57 x), Gavranovic xx

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Emre Demir, Mert

Teknik Sorumlu: Taşkın Aksoy

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx (Uğurcan dk. 90 ?), Amilton x (Michalak dk. 78 x), Rahmanovic x (Çekiçi dk. 60 xx), Bytygi xx (Oğulcan dk. 90 ?), Cikalleshi xxx

Yedekler: Erten, Musa, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Abdulkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.), Cikhalleshi (dk. 52, 61) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Attamah, Carole (Kayserispor), Abdülkerim, Skubic, Oğulcan (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.