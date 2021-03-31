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Kayseri’de ışık hüzmesi heyecan yarattı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi

Kayseri’de ışık hüzmesi heyecan yarattı - Haberler
Gökyüzünü birden aydınlatıp kayboldu
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DHA

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı.

DHA'nın haberine göre ışık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı.

Bazı kişilerin göktaşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak kaybolduğu görüldü.

IŞIK HÜZMESİ NEDİR?

Işık demeti veya ışık hüzmesi, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasına verilen addır. Güneş ışığının kendisini engelleyen herhangi bir nesnenin (örneğin bulut) arasındaki bir delikten ince bir demet halinde ışıması buna örnektir. Işık demetini yapay olarak üretebilmek için bir lamba ve parabolik yansıtıcı kullanılır. LED'ler, spot ışıkları gibi pek çok alette bu teknoloji kullanılır. Lazer mümkün olan en az demet sapmasını sağlar, böylece neredeyse paralel demetler elde edilebilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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