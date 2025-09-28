Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği, 1-1 berabere kaldı. 50'de Sekou Koita ve 70. dakikada Daryl Franco'nun gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Gençlerbirliği, puanını 4'e yükseltti. 90+1. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle beraberliği kurtarak Kayserispor ise haftayı 5 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 26'da Oğulcan Ülgün atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Indrit Tuci kaydetti.
Başkent ekibi, 50'de Sekou Koita ve 70. dakikada Daryl Franco'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte 9 kişi kaldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 5'e, Gençlerbirliği ise 4'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Alanyaspor'u ağırlayacak.