Kazada şehit olan 4 asker memleketlerine uğurlandı

Kaza, dün Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

İHA'da yer alan habere göre kazada Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş olay yerinde şehit olurken Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu ve Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralandı.

ELAZIĞ'DA TÖREN DÜZENLENDİ Yaralı Eroğlu ve Koyuncu helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 4 şehit için bugün Elazığ Havalimanı’nda tören düzenlendi.