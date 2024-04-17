Kazayı önleyen polise başarı belgesi

Karaman'da, 14 Nisan Pazar günü Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde polis memuru Hüseyin Ala, trafik uygulaması sırasında uygulama noktasına yaklaşan bir dolmuşun yol ortasında durduğunu fark etti.

Bir süre sonra direksiyon başındaki sürücü Bekir Bingöz’ün fenalaşarak dolmuşun geri gittiğini gören trafik polisi Hüseyin Ala, müdahalede bulunarak arkadan gelen araçların kazaya karışmasını önledi.

O anlar ise cadde üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Fenalaşan dolmuş sürücüsü daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra taburcu edildi.

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" POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM" Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, seyir halindeki araçların sürücüleri uyararak muhtemel bir kazayı önleyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin Ala’yı makamında kabul etti. Polis memuruna görev bilincinden dolayı teşekkür eden Vali Sarıibrahim, "Polisimizi vatandaşımızın durumunu fark edip inisiyatif aldığı için tebrik ediyorum. Emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar iyi oluyor ki bizler de iyi oluyoruz. Bu vesileyle görevli polis memurumuza İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle bir hatıra bırakalım dedik. İnşallah iyiliklere ve güzelliklere vesile olur" dedi.