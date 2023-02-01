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Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum

Keanu Reeves, yapım şirketinin 'Constantine' devam filmine yeşil ışık yakması için ne kadar çok mücadele ettiğini itiraf etti. Ünlü aktör, "Neredeyse her yıl sorup, durdum. Onlar da 'Olmaz, olmaz!' diyordu" dedi

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  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    DC/Vertigo'nun Hellblazer çizgi romanlarından uyarlanan ve Keanu Reeves'ın intihardan kurtulan, kendisini meleksi ve şeytani güçler arasındaki doğaüstü bir komplonun içinde bulan iblis avcısı 'John'u canlandırdığı 2005 yapımı fantastik korku filmi 'Constantine'in devamının geleceğini doğrulamıştı.
  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    "NEREDEYSE HER YIL SORUP DURDUM"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Reeves, Warner Bros'un devam filmini kabul etmesi için sürekli ısrar ettiğini itiraf etti. Konuyla alakalı açıklama yapan Keanu Reeves, "Lütfen biraz daha alabilir miyim?' falan diyordum... Neredeyse her yıl sorup, durdum. Onlar da 'Olmaz, olmaz!' diyordu" dedi.
  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN KEYİF ALDIM"

    Ünlü oyuncu, "Yarım kalmış bir iş miydi bilmiyorum ama kesinlikle sevdiğim bir roldü ve yönetmen Francis Lawrence'ın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. O karakteri oynamayı çok sevdim ve filmden gerçekten keyif aldım" ifadelerini kullandı.
  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    "DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

    Sürpriz devam filmi duyurusu için "Heyecan verici" şeklinde konuşan Reeves, "Neredeyse bir şeyler hazırlayıp oynayabileceğimiz ve sanırım oyun alanından çıkıp yemek hazırlayabileceğimiz açık bir oyun alanı gibi ve bunu dört gözle bekliyorum ve umarım gerçekleşir" dedi.

    Keanu Reeves, "Bu işlerin nasıl yürüdüğü belli olmaz ama bu hayali gerçekleştirmek için kesinlikle elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    "GELİRİNİN BÜYÜK BİR KISMINI BAĞIŞLADI" İDDİASI

    Ayrıca daha önce Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan Keanu Reeves'in 'The Matrix' filminden kazandığı gelirin büyük bir kısmını bağışladığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

    'The Matrix Resurrections' için kendisine peşin olarak 10 milyon dolar ödenen ve filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte 49 milyon dolar daha kazanan Reeves'in, paranın yüzde 70'ini (31.5 milyon dolar) lösemi araştırmalarına bağışladığı ileri sürülmüştü.
  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    "GERÇEK DEĞİL"

    Yıllardır benzer haberlerle gündeme gelen hatta set ekiplerine verdiği hediyelerle konuşulan Hollywood yıldızı, haberlerin asılsız olduğunu söylemişti. Reeves'in menajeri, "Hikaye gerçek değil. Keanu Reeves, gelirini bir hayır kurumuna bağışlamadı" demişti.
  • Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum - Magazin haberleri

    KAZANCI GÜNDEME GELMİŞTİ

    Öte yandan HBO Max platformu, daha önce serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancını gündeme taşımıştı. Kanadalı aktörün bugüne kadar oynadığı dört filminden elde ettiği kazanç açıklanmıştı.

    35 MİLYON DOLAR

    1999 yapımı 'Matrix' serisinin ilk filminde ön ödeme olarak 10 milyon dolar alan Keanu Reeves, yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamlamıştı.

    Reeves'in serinin ikinci ve üçüncü filmlerinden aldığı ücret tam olarak bilinmiyordu. 'Celebrity Net Worth' adlı site, 57 yaşındaki yıldızın bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazmıştı.

    Fotoğraflar: AP

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