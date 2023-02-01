Keanu Reeves: Yapımcılara her yıl sorup durdum

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



Sürpriz devam filmi duyurusu için "Heyecan verici" şeklinde konuşan Reeves, "Neredeyse bir şeyler hazırlayıp oynayabileceğimiz ve sanırım oyun alanından çıkıp yemek hazırlayabileceğimiz açık bir oyun alanı gibi ve bunu dört gözle bekliyorum ve umarım gerçekleşir" dedi.



Keanu Reeves, "Bu işlerin nasıl yürüdüğü belli olmaz ama bu hayali gerçekleştirmek için kesinlikle elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.