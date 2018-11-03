Keçiörengücü - Bayrampaşaspor maçı istatistikleri

Keçiörengücü ve Bayrampaşaspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Keçiörengücü 16 puanla 7. sırada, Bayrampaşaspor 9 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Keçiörengücü, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bayrampaşaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Keçiörengücü kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bayrampaşaspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Keçiörengücü önceki hafta Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Bayrampaşaspor ise Fethiyespor maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, alan Keçiörengücü, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Bayrampaşaspor, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bayrampaşaspor 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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