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        Haberler Gündem Güncel TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası - Güncel Haberler

        Bakırköy'de TIR üst geçide takıldı 3 araçta hasar oluştu

        İstanbul Bakırköy'de TOGG yüklü bir TIR, üst geçide takıldı. Kazada 3 araçta hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:42
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        Bakırköy'de TOGG marka araç yüklü TIR üst geçide takılınca 3 araçta hasar oluştu.

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        DHA'nın haberine göre kaza, Yeşilköy Sahil Yolu Küçükçekmece istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

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        4 adet TOGG yüklü olan TIR'ın şoförü Ataköy Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada üst kısımda bulunan araç, üst geçide takıldı ve diğer iki araca çarparak askıda kaldı.

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        Sesleri duyan şoför hemen TIR'ı yol kenarına çekti.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri askıda kalan aracın düşme ihtimaline karşı yolu tek şeride düşürerek trafiği kontrollü olarak sağlandı.

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        Kaza nedeniyle her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken askıda kalan aracın kurtarılması için olay yerine vinç bekleniyor.

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        TIR'da bulunan araçların Zeytinburnu'ndan Gemlik'teki fabrikaya gittiği öğrenildi.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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