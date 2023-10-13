İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri askıda kalan aracın düşme ihtimaline karşı yolu tek şeride düşürerek trafiği kontrollü olarak sağlandı.

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Kaza nedeniyle her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken askıda kalan aracın kurtarılması için olay yerine vinç bekleniyor.