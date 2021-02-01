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Kefaret 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kefaret 11. son bölüm...

Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Kefaret dizisi, 11. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Alp, Meltem’in de yardımı ile Zeynep’i zor duruma sokacak bir plan yaptı ve ortalık karıştı. Peki Kefaret 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kefaret 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kefaret 11. son bölüm...

Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Peki Kefaret 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ve Ahmet olumsuz çıkan DNA testinin şokunu yaşarken, Alp, Meltem’in de yardımı ile Zeynep’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Zeynep ve Sinan, Sinan’ın bağlanma ve evlilik korkusunun su yüzüne çıkması ile bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır.

Hayal kırıklığına uğrayan Ahmet, Meltem’e sığınır. Arzu kötüleşen yarası yüzünden bayılıp okula gidemeyince Cansu okul gezisi dönüşü Zeynep ve Sude ile çiftliğe gitmek zorunda kalır.

KEFARET 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Kefaret 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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