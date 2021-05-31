Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Peki Kefaret 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KEFARET 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sinan, Mehdi’yi tuzağa düşürür. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklar. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek için Selena’yı oyuna getirir.
Fulya’nın Selena için başka planları vardır. Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi geçirir. Alp, Meltem’in içindeki iyiliği ortaya çıkartmak konusunda başarısız olur…
KEFARET 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
Kefaret 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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