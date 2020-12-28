Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İşte Kefaret 7. yeni bölüm fragmanı...



KEFARET 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geldiği gece Sude‘yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır. Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır.

Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

KEFARET 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...