Kelepçenin çıkarıldığı anları paylaştı

Gazeteci Özlem Gürses, kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürses'e çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi ve ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

İZLEYİCİLERLE PAYLAŞTI

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. 57 gündür ev hapsinde olan ve ayağında elektronik kelepçe bulunan Özlem Gürses hakkındaki karar kaldırıldı.

Sözcü TV'de sunduğu programdan hemen önce Gürses'in kelepçesinin çıktığı anlar izleyicilerle paylaşıldı. Ev hapsi kararı kaldırılan Özlem Gürses kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından, "52 gün sonda ilk defa kapının dışına çıkıyorum özgürlük güzel" dedi.