Sadece Kuzey ve Güney Amerika’da değil, Avrupa’da ve Avustralya’da da en çok satanlar arasına girmeyi başardığı albümleri ve mistik şarkılarıyla dünya çapında geniş bir kitleye seslenen Loreena Mckennitt, 2018 yılında yayınladığı “Lost Souls” (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayranlarıyla buluşacak.

Sanatçının “Lost Souls” albümü Hint-Avrupa kökenli kavimlerden Bedeviler’e uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik bir sunumu niteliğinde. Nyckelharpa (İsveç halk çalgısı),ud, kanun, Flamenko gitar, vurmalılar gibi çeşitli enstrümanlarla bezeli albümde Loreena McKennitt vokallerin dışında piyano, klavye, akordeon ve arp çaldı.

Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennit, büyüleyici kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın en önemli müzik ödülü Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise iki kez aday gösterildi.

McKennitt müzikal çalışmalarının yanı sıra 1985’te kurduğu bağımsız plak şirketi Quinlan Road’da pazarlamadan promosyona tüm çalışmaları yürüttüğü şirketiyle müzik endüstrisinde başarılı iş kadını unvanını da kazandı.

Loreena McKennitt, son albümü “Lost Souls” ve kariyerinin en özel şarkılarıyla Türkiye’deki hayranlarına müzikal bir ziyafet yaşatacak.