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        Haberler Gündem Kemalpaşa Belediyesine operasyonda 2 tutuklama

        Kemalpaşa Belediyesine operasyonda 2 tutuklama

        İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan, aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:26 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:26
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        Kemalpaşa Belediyesine operasyonda 2 tutuklama
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        Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ve organizasyon şirketi yetkilisi S.P. savcılığın tutuklama talebi üzerine çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediye personeli S.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı şikayeti üzerine Belediye Başkanı Mehmet Türkmen idari soruşturma başlatmış, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

        Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verilmişti.

        Polis ekipleri dün Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına almıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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