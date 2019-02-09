SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Kendi drone'unu kendi yaptı

Giriş: 09.02.2019 - 10:32 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Drone'lar yani insansız hava araçları bu ara çok moda. Peki bir tomar para vermek yerine kendi başınıza çok ucuza drone nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?

  • 1Kendi drone'unu kendi yaptı
    1|64

    İşte havalimanı yakınında uçurulması tamamen yasak olan drone'un adım adım yapılışı...

  • 2Kendi drone'unu kendi yaptı
    2|64
  • 3Kendi drone'unu kendi yaptı
    3|64
  • 4Kendi drone'unu kendi yaptı
    4|64
  • 5Kendi drone'unu kendi yaptı
    5|64
  • 6Kendi drone'unu kendi yaptı
    6|64
  • 7Kendi drone'unu kendi yaptı
    7|64
  • 8Kendi drone'unu kendi yaptı
    8|64
  • 9Kendi drone'unu kendi yaptı
    9|64
  • 10Kendi drone'unu kendi yaptı
    10|64
  • 11Kendi drone'unu kendi yaptı
    11|64
  • 12Kendi drone'unu kendi yaptı
    12|64
  • 13Kendi drone'unu kendi yaptı
    13|64
  • 14Kendi drone'unu kendi yaptı
    14|64
  • 15Kendi drone'unu kendi yaptı
    15|64
  • 16Kendi drone'unu kendi yaptı
    16|64
  • 17Kendi drone'unu kendi yaptı
    17|64
  • 18Kendi drone'unu kendi yaptı
    18|64
  • 19Kendi drone'unu kendi yaptı
    19|64
  • 20Kendi drone'unu kendi yaptı
    20|64
  • 21Kendi drone'unu kendi yaptı
    21|64
  • 22Kendi drone'unu kendi yaptı
    22|64
  • 23Kendi drone'unu kendi yaptı
    23|64
  • 24Kendi drone'unu kendi yaptı
    24|64
  • 25Kendi drone'unu kendi yaptı
    25|64
  • 26Kendi drone'unu kendi yaptı
    26|64
  • 27Kendi drone'unu kendi yaptı
    27|64
  • 28Kendi drone'unu kendi yaptı
    28|64
  • 29Kendi drone'unu kendi yaptı
    29|64
  • 30Kendi drone'unu kendi yaptı
    30|64
  • 31Kendi drone'unu kendi yaptı
    31|64
  • 32Kendi drone'unu kendi yaptı
    32|64
  • 33Kendi drone'unu kendi yaptı
    33|64
  • 34Kendi drone'unu kendi yaptı
    34|64
  • 35Kendi drone'unu kendi yaptı
    35|64
  • 36Kendi drone'unu kendi yaptı
    36|64
  • 37Kendi drone'unu kendi yaptı
    37|64
  • 38Kendi drone'unu kendi yaptı
    38|64
  • 39Kendi drone'unu kendi yaptı
    39|64
  • 40Kendi drone'unu kendi yaptı
    40|64
  • 41Kendi drone'unu kendi yaptı
    41|64
  • 42Kendi drone'unu kendi yaptı
    42|64
  • 43Kendi drone'unu kendi yaptı
    43|64
  • 44Kendi drone'unu kendi yaptı
    44|64
  • 45Kendi drone'unu kendi yaptı
    45|64
  • 46Kendi drone'unu kendi yaptı
    46|64
  • 47Kendi drone'unu kendi yaptı
    47|64
  • 48Kendi drone'unu kendi yaptı
    48|64
  • 49Kendi drone'unu kendi yaptı
    49|64
  • 50Kendi drone'unu kendi yaptı
    50|64
  • 51Kendi drone'unu kendi yaptı
    51|64
  • 52Kendi drone'unu kendi yaptı
    52|64
  • 53Kendi drone'unu kendi yaptı
    53|64
  • 54Kendi drone'unu kendi yaptı
    54|64
  • 55Kendi drone'unu kendi yaptı
    55|64
  • 56Kendi drone'unu kendi yaptı
    56|64
  • 57Kendi drone'unu kendi yaptı
    57|64
  • 58Kendi drone'unu kendi yaptı
    58|64
  • 59Kendi drone'unu kendi yaptı
    59|64
  • 60Kendi drone'unu kendi yaptı
    60|64
  • 61Kendi drone'unu kendi yaptı
    61|64
  • 62Kendi drone'unu kendi yaptı
    62|64
  • 63Kendi drone'unu kendi yaptı
    63|64
  • 64Kendi drone'unu kendi yaptı
    64|64

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X