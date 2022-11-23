"İNSANIN YAKASINI BIRAKMAYACAK BİR FİLM OLDU"

Oyuncu Okan Çabalar da filmi hasretle beklediklerini belirterek, esprili bir şekilde "O yüzden çok heyecanlıyız. Tam bir dönem filmi olmak üzereyken gösterime girmesi çok güzel oldu. Çok mutlu, heyecanlıyız. Umarım beğenirsiniz. İnsanın yakasını bırakmayacak bir film olduğunu düşünüyoruz, çok güzel ve samimi bir hikaye. Umarım herkes çok mutlu ayrılır. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erkan Can çekimlerinin üzerinden 3 yıl geçtiği için senaryoyu unuttuğunu dile getirerek, "Benim de Gökhan'ın bu filminde, çorbada tuzum var, o kadar" değerlendirmesinde bulundu.