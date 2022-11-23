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'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını

Oyuncu kadrosunda; Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ, Okan Çabalar, Tuncer Salman, Çağatay Aras, Suzan Aksoy ve Tamer Levent'in yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin galası dün akşam gerçekleştirilen bir oganizasyon ile yapıldı. Geceye; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Can Bonomo, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şebnem Dönmez ve Akasya Aslıtürkmen gibi birçok ünlü isim katıldı

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  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu, 25 Kasım'da vizyona girecek olan 'Kendi Yolumda' filminin galası dün akşam gerçekleşti. 
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Oyuncu kadrosunda; Gökhan Özoğuz, Tamer Levent, Gökçe Bahadır, Suzan Aksoy, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz, Çağatay Aras ve Tuncer Salman'ın yer aldığı filmin galasına ise; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Yağmur Atacan, Şebnem Dönmez, Pınar Altuğ, Can Bonomo, Levent Can, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükrü Avşar, Ekin Olcayto ve eşi Murat Özcan, Gaye Su Akyol, Can Evrenol, Didem Balçın, İzzet Öz, Ketche, Akasya Aslıtürkmen, Türkü Turan, Gökçe Bahadır’ın eşi Emir Ersoy, Hakan Yonat, yönetmen Ketche, Birol Namoğlu, Derya Beşerler ve Oğuz Çetin gibi bir çok ünlü isim katıldı.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Filmin tüm ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yönetmen Ömer Faruk Sorak, karakterlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aslında buradaki karakterlerin hepsi, adı 'Kendi Yolumda' olan bir filmde, 'Ben de kendi yolumda yürüyorum ya da yürüyeceğim'in kararını veren, bu kararın eşiğinde olan insanları temsil ediyor. O yüzden birlikte çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarım o kadar güzel bir performans çıkardılar ki hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Down sendromlu müzisyen Çağatay Aras'ın filmdeki rolüne de değinen Sorak, filmde 'Ömer Ali' karakterine bir kardeş aradıklarını aktararak, "Sosyal medyada Çağatay ve yetenekleriyle tanıştıktan sonra dedik ki; bu filmde 'Ömer Ali'nin yanında olması gereken en önemli figürlerden biri Çağatay. Sonra filmde Çağatay ile çalışmaya başlayınca gördük ki, karşımızda söyleneni fazlasıyla hayata geçiren, son derece profesyonel bir oyuncu var" şeklinde konuştu.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "SAMİMİ BİR FİLM OLDU"

    'Kendi Yolumda'nın başrolünde yer alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

    Hakikaten hala rüya gibi... Filmin sonunda değerli ağabeylerim, kardeşlerimle beraber çok güzel bir şey yaptık. İnşallah herkes beğenir. Çok samimi, doğruları içinde barındıran, çok direkt bir film oldu. Biraz interval yani gülerken ağlamaya dönebiliyor. Ağladıktan sonra acayip heyecanlanıp tekrar kahkaha atabiliyorsunuz. Böyle bir sakıncası var ama tüm ekibin ellerinden çok güzel bir şey çıktı. Umut ediyorum çok güzel olacak.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "BERABER TÜRKÜLER SÖYLEDİK"

    Özoğuz, Çağatay Aras'ın başarılı oyunculuğuna da değinerek, "Ben 3 günde bitiremedim, onlar bir saatte bitirdi işlerini. Gerçekten enteresan bir şekilde, doğuştan oyuncu olmak diye bir şey varsa Çağatay'da öyle bir şey var ve çok iyi bir müzisyen. Filmde çalınan bağlamayı kendisi çalıyor. Beraber türküler, deyişler çalıp söyledik. Ondan dolayı filmin içinde enteresan bir bel kemiği oluştu. Biz böyle bir şeyi bu kadar planlamıyorduk. Bir anda aldı götürdü" ifadelerini kullandı.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Oyuncu Gökçe Bahadır da filmde emeği geçenlere ve Gökhan Özoğuz'a teşekkür ederek, "Tabii ki Gökhan'a teşekkür ediyorum, böyle bir işi sırtlanıp, bizleri bir araya getirdiği için. 'Ömer' ile birleşen enerjiyle zaten nasıl bir film ortaya çıktığını hep beraber izleyeceğiz. Ne kadar naif, ne kadar adı üstünde kendi yolumda. Güleceğiz, hüzünleniyoruz, sonra yine gülüyoruz, sonra biraz düşünüyoruz. Kısacası izlemesi çok keyifli bir film oldu" dedi.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE KALKIŞTIK"

    Müzisyen Hakan Özoğuz, filmde yer aldığı için kendini şanslı gördüğünü belirterek, "İlk defa böyle bir şeye kalkıştık. Başlamadan önce başka bir haldeydim, başladıktan sonra bu zaman içinde başka bir halde oldum. Bu değişim de devam edecek ama hep iyiye doğru umuyorum" dedi.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "İNSANIN YAKASINI BIRAKMAYACAK BİR FİLM OLDU"

    Oyuncu Okan Çabalar da filmi hasretle beklediklerini belirterek, esprili bir şekilde "O yüzden çok heyecanlıyız. Tam bir dönem filmi olmak üzereyken gösterime girmesi çok güzel oldu. Çok mutlu, heyecanlıyız. Umarım beğenirsiniz. İnsanın yakasını bırakmayacak bir film olduğunu düşünüyoruz, çok güzel ve samimi bir hikaye. Umarım herkes çok mutlu ayrılır. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Erkan Can çekimlerinin üzerinden 3 yıl geçtiği için senaryoyu unuttuğunu dile getirerek, "Benim de Gökhan'ın bu filminde, çorbada tuzum var, o kadar" değerlendirmesinde bulundu.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "BU YOLUN SONUNA HEPİMİZ GELECEĞİZ"

    Ferit Aktuğ ise 'Kendi Yolumda'nın bir yol filmi olduğunu söyleyerek, "Biz de hepimiz bir yoldayız zaten. Yolun sonu belli. Dün de arkadaşlarımızı kaybettik. Hepimiz hüzünlüyüz. Bu yolun sonuna hepimiz geleceğiz. 60 sene sonra hiçbirimiz burada olmayacağız. O yüzden bu yolu geçerken önümüze gelen kötü insanları, umarım iyi insanlar bertaraf eder ve ömrümüzü huzurla ve güzelliklerle tamamlarız. Çünkü zor yoldayız hepimiz" dedi.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Tuncer Salman, güzel bir yola çıktıklarını ancak filmin salgın öncesine denk geldiğini belirterek, "Çok keyifli. Sıcağı sıcağına seyredilmedi ama aradan 3 yıl geçtikten sonra oldu. Ben de ilk defa izleyeceğim. Neredeyse filmin konusunu unuttuk, Erkan ağabeyin dediği gibi inşallah güzel bir iştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "FİLMİN VİZYONA GİRMESİ GECİKTİKÇE HEYECAN ARTTI"

    Filmi izlemeye gelenler arasında bulunan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil de yönetmen Ömer Faruk Sorak'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Ömer Hoca hem yönetmenliği hem insanlığı, benim çok sevdiğim, beraber çalışma fırsatı bulduğum birisi. O anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Merak ediyorum ne yaptığını. Gökçe bizim canımız aynı zamanda hayranıyız. Bir insanın arkadaşına hayranlık duyması çok güzel bir duygu" değerlendirmesini yaptı.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    "HER AŞAMASINDA ÇOK DİDİNDİLER"

    Eşi ile filmi izlemeye gelen Kenan Doğulu da filmde çok sevdiği arkadaşlarının emeği olduğunu belirterek, "Her aşamasında çok didindiler, çok uğraştılar. Bir sürü talihsizlik oldu. Araya pandemi girdi. Filmin vizyona girmesi bayağı gecikti. Onların heyecanı da gittikçe arttı. Biz de o heyecanı biraz paylaştık. Bu mutlu günlerinde onlarla beraberiz. Harika bir film olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    Beren Saat de eşi ile aynı düşünceyi paylaştığını ifade ederek, "Gerçekten uzun süredir filmle ilgili hikayeleri dinliyoruz arkadaşlarımızdan ama nihayet bizim de görme fırsatımız olacak bu akşam" ifadelerini kullandı.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    FİLMİN KONUSU NEDİR?

    Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor; Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eden Gökhan Özoğuz, sonrasında uyuya kalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera başlar.

    Film, kendi yolunda gitmenin önemini vurgulayarak, izleyiciye kendini gerçekleştirmenin peşinden gitmeyi sorgulatıyor.

    Ali Kobanbay’ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını ise Athena Sanat üstlendi.
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Can Bonomo
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Derya Alabora
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Birol Namoğlu ile eşi Derya Beşerler
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Caner Alkaya
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Akasya Asıltürkmen
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy
  • 'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

    Gökhan Özoğuz

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